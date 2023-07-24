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Erden Timur: "Icardi gibi 2-3 yıldız alacağız"

24.07.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bloomberg'e flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bloomberg'e flaş açıklamalarda bulundu.

"ICARDI GİBİ 2-3 İSİM DAHA GETİRİP TAKIMI BAMBAŞKA BİR NOKTAYA GETİRMEK İSTİYORUZ"

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"İnsan hayalini paylaşmaktan bazen imtina ediyor. Duygular çerçevelendiğinde duygu olmaktan çıkıyor. Bu iş bir tutku işi. Bizim hayalimiz tekrar Avrupa Şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. O yüzden Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz."

ANGELINO TRANSFERİ

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"Samimiyeti karşı taraf hissettirince ne anlatmaya çalıştığını görüyor herkes. Angelino transferinde Leipzig'in CEO'su, "Angelino, başka takımlardan bizim verdiğimiz maaştan çok daha yüksek teklif aldı, biz de kalmasını istiyorduk ama sanki çocukluğundan beri Galatasaray'dan teklif bekliyormuş gibi davrandı." diye bir şey söylemiş."

"150 BİN EURO FAZLA VERDİK"

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"Biz oyuncuya Leipzig'de kazandığının 150 bin euro fazlasını verdik sadece. Bunun tek sebebi, Barcelona'da yanına gittim. Bir değerli olduğunu hissetti. Doğruluğu, değerli olanı konuştuk. Bu dünyada samimi olan prim yapıyor. Bu şekilde de kaliteli insanları ikna edebiliyorsunuz."

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