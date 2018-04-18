Erdoğan'a hakaretten hapsi istenen Zuhal Olcay: Konu yargıda

Sahne aldığı kulüpte 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 10 ay hapis cezasına çarptırılan Zuhal Olcay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi

Bir arkadaşıyla objektife yansıyan Zuhal Olcay, devam eden mahkeme süreciyle ilgili soruları ''Olay yargıya intikal etti, konuşamam, bana sormamış olun'' diyerek yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy’de sahne aldığı yerde şarkı söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanatçı Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Zuhal Olcay’ın daha önceden de ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 10 bin 620 lira para cezası aldığı gerekçesiyle bu cezasını ertelemedi.