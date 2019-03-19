Erdoğan ağlayan Emirhan’ı sahneye davet etti! 'Beni de ağlatacaksınız!'

Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kocaeli bizi hiç mahcup etmedi, bizi yalnız bırakmadı, 10 Haziran'da yine burada Milli İrade Meydanında bize verdiği sözü yerine getirdi. 24 Haziran'da da Kocaeli kalkınma, huzur, istikrar dedi. Yüzde 48 ile AK Parti'yi ilimizde birinci yaptınız. Yüzde 60 ile Cumhurun İttifakını açık ara ile ilimizde lider yaptınız. Bize inandınız, güvendiniz, bize 5 yıl daha hizmet etme imkanı tanıdınız. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile Türk demokrasinin gücüne güç kattınız. Aynı tavrı 31 Mart'ta da bekliyorum, yine rekor bekliyorum. Kocaeli'nden yine bir zafer bekliyorum. Sizlerden Dünya'nın öbür ucundaki Müslüman düşmanlarına hadlerini bildirecek sonuç bekliyorum. Bizans artıklarına okkalı bir Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum. DEAŞ'ından, PKK'sına ülkemizi hedef alan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum” dedi.

AĞLAYAN EMİRHAN'I SAHNEYE DAVET ETTİ