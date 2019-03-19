Mynet Trend

Erdoğan ağlayan Emirhan’ı sahneye davet etti! 'Beni de ağlatacaksınız!'

sesamos sesamos
HABER  | 19.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli mitinginde kendisi için ağlayan 13 yaşındaki Emirhan Soydan’ı sahneye davet etti. Erdoğan’a Emirhan’a sarılarak kendisinin birazdan ağlayacağını söyledi.

Erdoğan ağlayan Emirhan’ı sahneye davet etti! 'Beni de ağlatacaksınız!'

Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kocaeli bizi hiç mahcup etmedi, bizi yalnız bırakmadı, 10 Haziran'da yine burada Milli İrade Meydanında bize verdiği sözü yerine getirdi. 24 Haziran'da da Kocaeli kalkınma, huzur, istikrar dedi. Yüzde 48 ile AK Parti'yi ilimizde birinci yaptınız. Yüzde 60 ile Cumhurun İttifakını açık ara ile ilimizde lider yaptınız. Bize inandınız, güvendiniz, bize 5 yıl daha hizmet etme imkanı tanıdınız. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile Türk demokrasinin gücüne güç kattınız. Aynı tavrı 31 Mart'ta da bekliyorum, yine rekor bekliyorum. Kocaeli'nden yine bir zafer bekliyorum. Sizlerden Dünya'nın öbür ucundaki Müslüman düşmanlarına hadlerini bildirecek sonuç bekliyorum. Bizans artıklarına okkalı bir Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum. DEAŞ'ından, PKK'sına ülkemizi hedef alan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum” dedi.

AĞLAYAN EMİRHAN'I SAHNEYE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında ağlayan 13 yaşındaki Emirhan Soydan’ı sahneye davet etti. En ön sıralardan Erdoğan’ın konuşma yaptığı sahneye çıkan Emirhan gözyaşları içinde Cumhurbaşkanına sarıldı.

"BENİ DE AĞLATACAKSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emirhan’a “Niye ağlıyorsun” diye sordu. Erdoğan, “Beni çok seviyormuş. Aşığım sana diyor. Emirhan'ı ağlattınız biraz sonra beni de ağlatacaksınız” dedi.

(İHA)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
İstanbulluları sevindiren 'Hızır' bu kez Suriye'deİstanbulluları sevindiren 'Hızır' bu kez Suriye'de
Kediye şiddete tepki gösterdi, saldırıya uğradı!Kediye şiddete tepki gösterdi, saldırıya uğradı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan Kocaeli

En Çok Okunan Trend Haberler

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Yaşlı adamın markette yaptığı 'pes' dedirtti!

Yaşlı adamın markette yaptığı 'pes' dedirtti!

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi

Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!

Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!

Görüntüler herkesi isyan ettirmişti! Flaş gelişme

Görüntüler herkesi isyan ettirmişti! Flaş gelişme

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbulluları sevindiren 'Hızır' bu kez Suriye'de

İstanbulluları sevindiren 'Hızır' bu kez Suriye'de

Kediye şiddete tepki gösterdi, saldırıya uğradı

Kediye şiddete tepki gösterdi, saldırıya uğradı!

Masaj salonlarından rüşvet alan biri emniyet amiri 3 polis tutuklandı

Masaj salonu operasyonunda 3 polis tutuklandı

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden

Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.