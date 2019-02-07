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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

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HABER  | 07.02.2019 21:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, Cumhurbaşkanlığı'na, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüs hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 132 yorum
SANA HERŞEY YAKIŞIR TÜM DÜNYA SENİ TANIYOR ALAYINA GİDER ÜLKEN İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYORSUN SEVMEYENLERE SESLENİYORUM KİM VAR TÜRKİYEYİ SIRTINDA TAŞIYACAK ÜLKEMİZİN TÜM YÜKÜNÜ SIRTINDA TAŞIYACAK KİM VAR SAYIN ERDOĞANDAN BAŞKA KİM CHP Mİ ELİNE KAN BULAŞMIŞLARLA BİRLİK OLAN CHP Mİ OY ALMAK İÇİN VATAN BAYRAK TOPRAK MİLLET YAZIK CHP YE VALLAHİ BİLLAHİ HİÇ BİR PARTİYİ TUTMUYORUM BU SEÇİMLERDE BİLE OY KULLANMIYORUM AMA SAYIN TAYİP BEYİ SEVMEYE BİLİRSİNİZ AMA ÜLKESİNİ VATANINI TOPRAĞINI SEVEN TAYİP BEYE OYUNUZU VERİN VALLAHİ BAŞKASI YOK ONDAN BAŞKASI TÜRKİYEYİ TAŞIYAMAZ ÜLKEMİZE REYİSSİZ OLMAZ.!
tank fabrikası gitti şimdi ne gidecek acaba
@ayhanyesilbag YALANINIZ BATSIN.UÇAK HİEBE DEĞİL ÖRTÜLÜ ÖDENEK ZEHİRLENMESİ.KİMSE KİMSEYE BÖYLE PAHALI HESİYE EDEMEZ.
Durmak yok,Zamlara devam.İYİ gelir zamlar bu millete.
nereye gitti.Yerinde duruyor.15 temmuzdan önce fetoculerin de malları vardı. Şimdi nerede.Hepsi devletin kasasında.sikinti yok
Suudiler bu kadar düşünceli ve kadir şinas değildi. İyi ki Katar'ın tarafında yer almışız. Gerçi Suudiler de artık PKK yı ve PYD yi destekliyorlar ama...
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