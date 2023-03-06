Erdoğan taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'nın 'altılı masa' skeci sosyal medyaya damga vurdu: Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanınan 25 yaşındaki Muhammed Nur Nahya, paylaştığı son video ile yine sosyal medyaya damga vurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından siyaset kulislerindeki hareketliği konu alan paylaşımında Nahya, yine izleyenlere tebessüm ettirdi.

6'LI MASANIN DAĞILDIĞINI GÖRÜYOR VE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit eden Nahya, mizansen gereği 6'lı masanın toplandığı odaya giriyor ve masanın dağıldığını görüyor.

Masada yaşanan gerilime atıfta bulunulan videoda dağılmış evraklar dikkat çekiyor

AKŞENER BAVULUYLA GELİYOR

Söz konusu görüntülerin sonunda ise İYİ Parti lideri Meral Akşener, elinde bavuluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geliyor.

ERDOĞAN'DAN 'BALKON' TALİMATI

Erdoğan ise yanındaki yardımcısına "Balkonu yıkayın" diyor.

Nahya'nın "Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor..." başlığıyla yapmış olduğu paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken çok sayıda beğeni aldı.

