MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erdoğan taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'nın 'altılı masa' skeci sosyal medyaya damga vurdu: Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor...

Erdoğan taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya'nın 'altılı masa' skeci sosyal medyaya damga vurdu: Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor...

06.03.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması gündemden düşmezken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanınan Muhammed Nur Nahya, paylaştığı son video, sosyal medyayı salladı. "Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor..." başlığıyla yapılan paylaşım hızla yayılırken, çok sayıda da beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanınan 25 yaşındaki Muhammed Nur Nahya, paylaştığı son video ile yine sosyal medyaya damga vurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından siyaset kulislerindeki hareketliği konu alan paylaşımında Nahya, yine izleyenlere tebessüm ettirdi.

6'LI MASANIN DAĞILDIĞINI GÖRÜYOR VE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit eden Nahya, mizansen gereği 6'lı masanın toplandığı odaya giriyor ve masanın dağıldığını görüyor.

1

Masada yaşanan gerilime atıfta bulunulan videoda dağılmış evraklar dikkat çekiyor

2

AKŞENER BAVULUYLA GELİYOR

Söz konusu görüntülerin sonunda ise İYİ Parti lideri Meral Akşener, elinde bavuluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geliyor.

4

ERDOĞAN'DAN 'BALKON' TALİMATI

Erdoğan ise yanındaki yardımcısına "Balkonu yıkayın" diyor.

3

Nahya'nın "Cumhurbaşkanı 6'lı masayı kontrol ediyor..." başlığıyla yapmış olduğu paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken çok sayıda beğeni aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli fotoğrafıyla büyüledi! "Kurşun atıp kurşun yenilir"Dekolteli fotoğrafıyla büyüledi! "Kurşun atıp kurşun yenilir"
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj şoke etti! Kendisine tecavüz eden kişiyle...Esra Ezmeci'ye gelen mesaj şoke etti! Kendisine tecavüz eden kişiyle...
Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya 6'lı masa yaşında

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...

Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını verdi!

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını verdi!

Lübnan ve İsrail arasında ipler gerildi!

Lübnan ve İsrail arasında ipler gerildi!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.