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Erdoğan taraftarın ricasını kırmadı, talimatı verdi

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 26.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Stadyumuna yeni reklam panolarının kurulması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na talimat verdi.

Erdoğan taraftarın ricasını kırmadı, talimatı verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmasını talep eden Eskişehir taraftarlarının ricasını kırmadığını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Eskişehir Stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız dünkü güzel maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmamasını talep eden Eskişehirli taraftarların ricasını kırmadı ve dün maç dönüşü Bakan Kasapoglu’na Eskişehir Stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi" dedi.

ASD

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Fahrettin Altun recep tayyip erdoğan eskişehir

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