Erhan Çelik, Sedef Orman’a aşkını ilan etti: Tapılacak kadınsın!

Televizyoncu Erhan Çelik, Gülben Ergen ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra sosyetenin ünlü ismi Sedef Orman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin birlikteliği cemiyet dünyasında da şaşkınlığa neden olmuştu.

Yaklaşık 5 aydır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan ikili, önceki gün Cahide Müzikhol’de sahne alan Selami Şahin’i izlemeye geldi. Tüm şarkılara eşlik eden çift, gece boyunca oldukça samimi görüntüler sergiledi.

Geceye Erhan Çelik’in Sedef Orman’a aşkını ilan ettiği an damga vurdu. Sahneye çıkan Çelik, “Sene 1994… 27 Mart genel seçimlerinden yeni çıkmışız. Asgari ücretin yarısı kadar bir prim vermişler bize, nasıl harcayacağımızı bilememişiz ve Selami Şahin’i dinlemeye gitmişiz. Hayatımdaki ilk gazino tecrübem… Ve Selami Abi çıktı sahneye… Kendimi en son masanın üzerinde “Selamiiiiii, Tapılacak Kadın’ı söyle” diye bağırırken buldum. Tabii garsonlar gelip beni masadan indirdi” diyerek Selami Şahin’le bir anısını anlattı.

“Aradan 23 yıl geçmiş… İşte şimdi yine buradayız. Ve şimdi Selami Abi’den bir isteğim var. Tapılacak Kadın’ı söyler misin? Şurada oturan kadın için” diyerek Sedef Orman’ı işaret eden Çelik, sevgilisiyle el ele göz göze ‘Tapılacak Kadın’ı dinledi. (Milliyet)