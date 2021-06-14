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Eriksen'de 2 korkunç şüphe!

14.06.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasındaki maçta Christian Eriksen'in ölümden dönmesinin yankıları sürüyor.

Eriksen'de 2 korkunç şüphe!

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasındaki maçta Christian Eriksen'in ölümden dönmesinin yankıları sürüyor. Bugüne kadar yapılan tüm sağlık kontrollerinden başarıyla çıkan 29 yaşındaki futbolcunun saha içinde kalbinin durması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

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1. ŞÜPHE: KALBİ YOĞUN MAÇ TEMPOSUNA DAYANMADI

Eriksen son 1 yılda Danimarka ve Inter formasıyla 61 maça çıktı. İdmanlar ve seyahatler takvimi iyice sıkıştırdı. Eriksen için "Kalbi yoğun maç temposuna dayanmadı" yorumları yapıldı.

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2. ŞÜPHE: KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Yıldız futbolcunun geçtiğimiz yıl temmuz ayında ve bu yıl mart ayında iki kez Covid'e yakalanması da dikkatleri bu hastalığın kalp üzerindeki etkilerine çevirdi.

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UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar Covid geçmişi olan futbolcuların kalp rahatsızlığı riskinin geçmiş yıllara göre yükseldiğini ve sürekli kontroller yapılması gerektiğini belirtiyor.

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BİR DAHA FUTBOL OYNAYABİLECEK Mİ?

Christian Eriksen'in sağlık durumunun normale dönmesinin ardından herkesin aklına, "Bir daha futbol oynayabilecek mi?" sorusu geldi. Danimarkalı yıldızın Tottenham'da kontrollerini yapan Dr. Sanjay Sharma herkesi üzecek açıklamalar yaptı.Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; ne ve neden oldu?" dedi. Öte yandan Danimarka takımının psikolojik destek almaya başladığı açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) kalp krizi Danimarka Milli Futbol Takımı Finlandiya Milli Futbol Takımı
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