Erişkinlerde görülen obezitenin üçte biri çocukluk çağında başlıyor

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Haliloğlu, yeni yayınlanan bir çalışmaya göre 2-6 yaş arası fazla kilolu veya obez olan çocukların ileri yaşlarda obez olma riskinin giderek artığına dikkat çekti. Bu nedenle çocukluk döneminin sağlıklı yaşama ve yaşlanma için önemine işaret etti.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN OBEZ TOPLUMU

Çocukluk çağı obezite sıklığı tüm dünyada artmakla birlikte özellikle Türkiye’de çok daha hızlı bir artış ivmesi gösterdiğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Haliloğlu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre Türkiye Avrupa’nın açık ara en obez toplumu olup sıklığı yüzde 32’dir. Yani ülkemizde her 3 kişiden biri obezdir. Yine çocuklardaki oran da diğer ülkelere göre oldukça yüksektir. Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre çocuklarda fazla kilolu veya obez olma oranı yüzde 24,5. Yani her 4 çocuktan birinin kilo sorunu yaşadığı görülüyor. Üstelik bu oran her geçen yıl daha da artıyor.”

ÇOCUKLARDAKİ OBEZİTENİN ÜÇ ANA ETKENİ: AİLE, ÇEVRE, BESLENME

Çocukluk çağı obezitesinin ana sebebi aşırı yemek yeme ve aktivite azlığı. Bunun da birçok sebebinin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Belma Haliloğlu, bu faktörlerin çocuklardaki obezite oluşumuna etkisiyle ilgili şu bilgileri verdi: