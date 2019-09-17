YEMEK

Erişteler iplerde yerini aldı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kars'ta kadınlar, kış sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişte keserek kışa hazırlık yapmaya başladı.

Erişteler iplerde yerini aldı

Kars’ta yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, kent merkezinde bir araya gelen kadınlar, kışın kaz etinin yanında sofralarda yerini alan erişteyi keserek ipte kurutmaya başladı.

Merkez Yeni Mahallede bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle erişte kesiyor. Kendi aralarında görev bölümü yapan kadınlardan birisi erişte için hamur kündelerini açıyor. Diğer kadın erişteyi makineden titizlikle geçirirken, bir kadında kesilen erişteleri, bağladıkları ipe asarak kurutuyor.

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ERİŞTENİN PİLAVI ÇOK LEZZETLİ OLUYOR

İmece usulü erişte kestiklerini ifade eden Gülten Yıldız, kışın kaz etinin yanında eriştenin mutlaka sofrada olması gerektiğini söyledi.

Gülten Yıldız, "Komşu, elti, hepimiz bir araya toplanıp erişte kesiyoruz. Kışlık eriştemiz çok güzel bir yemek, lezzetli oluyor. İçerisine yumurta koyuyoruz. Yanına sulu köfte lahana dolması yapıyoruz. Eriştenin pilavı çok lezzetli oluyor. Altı patatesli oluyor” dedi.

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GELİNLER KESİYOR BANA DA VERİYOR

Gelinlerinin genelde erişte kestiğini belirten Gülsen Yıldız, "Gelinler kesiyor, bana da gönderiyor. Mercimeğini yapıyorum, patatesli yapıyorum. Lezzetli oluyor, makarnadan daha lezzetli oluyor. Bu şekilde herkes kışlık ihtiyacını karşılıyor. Bu kazın yanında yeniliyor” diye konuştu.

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Kadınların ortaklaşa kestikleri erişteler, daha sonra tellere asılarak kurutuluyor. Kurutulan erişteler fırınlarda kavrulduktan sonra saklanıyor. Kışın tüketilen erişte, Kars mutfağının olmazsa olmazları arasında kazdan sonra yerini alıyor.

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