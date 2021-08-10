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Erkan Özerman, Edis'i topa tuttu: Zamanla öğreneceksin

10.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deneyimli organizatör Erkan Özerman, genç popçu Edis Görgülü’yü topa tuttu. Yaşanan gerilim, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri gecesine damga vurdu.

Erkan Özerman, Edis'i topa tuttu: Zamanla öğreneceksin

Dün akşam düzenlenen ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ töreninde 30 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Edis Görgülü ile 83 yaşındaki prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman arasında yaşanan gerginlik geceye damgasını vurdu.

EN İYİ ŞARKI EDİS’E, YAŞAM BOYU ONU ÖDÜLÜ ERKAN ÖZERMAN’A

‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ dün gece sahiplerini buldu. 'Martı' şarkısıyla 'Yılın En İyi Şarkısı' ödülüne layık görülen Edis'in ardından sahneye 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' almak için Erkan Özerman çıktı. Edis, Özerman'ın ödül aldığı sırada salondan ayrılmak üzere masadan kalktı.

ÖDÜL ALIRKEN GECEDEN AYRILDI

Erkan Özerman sahnede ödül alırken Edis'in çıkış yapması gerginliğe neden oldu. Erkan Özerman, Edis'i topa tuttu ve "Star isimlerle birlikte adı yazılmıştı. Daha önce ekranda gördüm, dans edişi ve şarkı söyleyişi ile istikbal vaat ettiğini düşünmüştüm ama sahnede gördüğüm kişiyle burada gördüğüm kişi arasında hiçbir benzerlik yok" dedi.

Özerman açıklamalarına şöyle devam etti; ''Sahnede bir büyüğün ödül alırken gidilmez, beklenir. Ama yaşın küçük, zamanla öğreneceksin.'' Özerman'ın sözlerine karşılık Edis ise sadece ''Teşekkür ederim'' diyerek salondan ayrıldı.


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