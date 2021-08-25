Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı haberine ateş püskürdü! "En pis küfürleri size gönderiyorum"

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medyada gördüğü bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabında yayınlayarak adeta ateş püskürdü.

tv8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren daha sonra ise yaşanan bir olaydan sonra diziyle yollarını ayıran Erkan Petekkaya, sosyal medyada gördüğü paylaşım sonrası aynı paylaşımı kendi hesabında paylaşarak ateş püskürdü.

"DİZİDEN KOVULDU" İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise Ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Paylaşımda “Acun Ilıcalı onu Kırmızı Oda dizisinden kovmuştu” ifadelerini gören Erkan Petekkaya çıldırdı.

"EN PİS KÜFÜRLERİ SİZE GÖNDERİYORUM"

Paylaşımı alıp kendi sosyal medya hesabında yayınlayan Erkan Petekkaya fotoğrafın altına, “Ben hiç bir yerden kovulmadım !!!!!!!!! Ahlaksız haberciler terbiyesizligin son noktaları, ünlü olmak isteyen zavallılar. Ben hiç bir yerden kovulmadım yalancı yoksunlar. Yahu ben beddua hiç etmemiştim ama size edecegim. Allah belanızı versin. Bu yaptığınız yalan haberin her tıklaması size bela olarak dönsün. Allah gani belanızı versin ahlak yoksunları. Yeter ne Acun'u ne de beni pislik zihniyetlerinize alet etmeyin zavallılar. Gidin akıllı projeler üretin dümbelekler. Yazmıyorum ama en pis küfürleri size gönderiyorum.Hayırlısıyla... Allah yüreğinize iyilik versin" ifadelerini kullandı.

