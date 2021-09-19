Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya aşka geldi

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor.

Son olarak Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya'yı paylaştı. Didem Hanım da eşini paylaşarak "18 yıl" notunu düştü. Erkan Petekkaya ise fotoğrafa "Karım" notunu düştü.

Sosyal medya hesabından evlilik yıldönümlerini kutlayan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'nın pozlarına beğeni yağdı.

Evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya ve Didem Petekkaya'nın Cano adında bir oğulları var.



