MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya aşka geldi

Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya aşka geldi

19.09.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Acun Ilıcalı'ya tepkisiyle gündem olan Erkan Petekkaya'nın özel hayatı da merak ediliyor. Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'nın aşk paylaşımı dikkat çekti.

Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya aşka geldi

En son Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor.

Son olarak Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya'yı paylaştı. Didem Hanım da eşini paylaşarak "18 yıl" notunu düştü. Erkan Petekkaya ise fotoğrafa "Karım" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya hesabından evlilik yıldönümlerini kutlayan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'nın pozlarına beğeni yağdı.

ğığığ

Evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya ve Didem Petekkaya'nın Cano adında bir oğulları var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...
Hazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyorHazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyor
Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadıSüper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Sosyal medyadan paylaştı! Bu kez de Avrupa'dan Asya'ya geçti

Sosyal medyadan paylaştı! Bu kez de Avrupa'dan Asya'ya geçti

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Şaşırtan açıklama: Yeniden...

Şaşırtan açıklama: Yeniden...

Misafirlerdi! Baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Misafirlerdi! Baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

"Her şey çok pahalı" dedi ve ekledi: Memlekete...

"Her şey çok pahalı" dedi ve ekledi: Memlekete...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.