MAGAZİN

Erkan Petekkaya'nın restoranı yandı

MAGAZİN HABERLERİ | 26.01.2018 11:42 | Son Güncelleme 8 saat önce

Beykoz'da bir et restoranı olan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın dükkanı yandı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın bir anda tüm restoranı sardı. Erkan Petekkaya'nın yüklü miktarda maddi zararının olduğu iddia edildi.

Erkan Petekkaya'nın restoranı yandı

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın sahibi olduğu Görele Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan restoranda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı sararken işyeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Çavuşbaşı ve Kavacık gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan restorana köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan restoranın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Aynı restoran gece saatlerinde ise alevlere teslim oldu. Tamamen küle dönen mekan, kullanılmaz hale geldi. Petekkaya'nın ortağı Özkan Ulusoy yaşananları canlı yayında anlattı:

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"Biz karakoldaki resmi beyanımızda 'sigortadan beklentimiz yok' dedik. Nedeni insanların yanlış anlama ihtimaliydi. Sabah araba girmesi akşam yangın çıkması insanların aklına yanlış düşünceler getirebilir. O sebeple, hakkımız olmasına rağmen sigortadan vazgeçtik. Ne kadarlık hasar olduğu konusunda net bir şey diyemem ama ben o mekanı çok kısa bir sürede yeniden yapabilirim."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
GEÇMİŞ OLSUN ERKAN KARDEŞ BENCE SENİN DÜŞMANIN VAR YAA GİZLİ YADA SENİN BİLDİĞİN OLABİLİR DİKKAT ET DERİM TEKRAR ÇOK GEÇMİŞ OLSUN SEN ÇALIŞKAN BİR İNSANSIN BUNUDA AŞARSIN EMİNİM
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