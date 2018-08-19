Erkan Petekkaya'nın yeni filminde son dakika oyuncu değişikliği!

Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon dram türündeki filmde Petekkaya'nın Öykü Çelik ve Keremcem'le başrol oynayacağı açıklanmıştı. Senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş’ın kaleme aldığı Nehir Yapım imzalı filmde son dakika oyuncu değişikliğine gidildi.

Filmde Erkan Petekkaya'nın kızı Aslı'ya hayat veren Öykü Çelik'in "reis" lakaplı partneri Ömer karakterini oynamaya hazırlanan Keremcem imza aşamasında sözleşme şartlarında anlaşamayınca kadrodan ayrıldı. Erkan Petekkaya'nın Süleyman adlı zengin bir adama hayat verdiği dizide Ömer rolünün yeni sahibi Kemal Uçar oldu.

Aynı zamanda atv'nin "Can Kırıkları" adlı polisiye dizisinde rol alan Uçar, "Kapan" filminde iki farklı görüntüyle seyirci karşısına çıkacak. Cast direktörlüğünü Berna Türkkan'ın yaptığı filmin kadrosunda ayrıca usta oyuncu Orhan Aydın, Neslihan Acar, Ali Gürer, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan ve Duygu Karaca yer alıyor. Yarın Antalya'dan İstanbul'a dönecek olan film ekibi, bayram sonrası İstanbul çekimlerine başlayacak.



