Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır Vurgun dizisinde buluştu!

Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’nin oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı ‘’Vurgun” dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin başrollerini Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Deniz Çakır, Emre Kınay'ın yanı sıra Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ve Cenk Kangöz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

On yıl sonra komadan uyanan “Kemal”in hikayesini konu alan “Vurgun” yakında FOX’ta.

