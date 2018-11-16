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Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır Vurgun dizisinde hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.11.2018 02:40 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni dizisi Vurgun'un çekimleri başladı. Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın başrollerde oynadığı Vurgun dizisinin konusu nedir? Sezon başında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılan Deniz Çakır'ın yeni dizisi Vurgun ne zaman başlıyor? İşte Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın yeni dizi Vurgun'daki rolleri.

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır Vurgun dizisinde hangi rolde oynayacak?

FOX TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Vurgun için geri sayım başladı. Aralık ayında Fox TV ekranlarında yayınlanması planlanan Vurgun dizisinde Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın canlandıracağı roller belli oldu.

Yapımcılığını Gold Film'in, yönetmenliğini Altan Dönmez'in, senaristliğini Başar Başaran ve Emre Özdür'ün üstlendiği dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Deniz Çakır, Emre Kınay ve Altan Erkekli yer alıyor. Merakla beklenen dizide Erkan Petekkaya, 10 yıl komada kaldıktan sonra mucize eseri hayata dönen iş insanı Kemal Vardar karakterine hayat verecek.

deniz

Medyatava'nın haberine göre, yaşadığı koma süreci boyunca herkesin öldüğü gözüyle baktığı Kemal Vardar'ın büyük aşkla bağlı olduğu eşi Reyhan'a ise Deniz Çakır hayat verecek. Emre Kınay ise Kemal'in ortağı Vedat karakteriyle izleyiciyle buluşacak.


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