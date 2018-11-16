Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır Vurgun dizisinde hangi rolde oynayacak?

FOX TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Vurgun için geri sayım başladı. Aralık ayında Fox TV ekranlarında yayınlanması planlanan Vurgun dizisinde Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın canlandıracağı roller belli oldu.

Yapımcılığını Gold Film'in, yönetmenliğini Altan Dönmez'in, senaristliğini Başar Başaran ve Emre Özdür'ün üstlendiği dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Deniz Çakır, Emre Kınay ve Altan Erkekli yer alıyor. Merakla beklenen dizide Erkan Petekkaya, 10 yıl komada kaldıktan sonra mucize eseri hayata dönen iş insanı Kemal Vardar karakterine hayat verecek.

Medyatava'nın haberine göre, yaşadığı koma süreci boyunca herkesin öldüğü gözüyle baktığı Kemal Vardar'ın büyük aşkla bağlı olduğu eşi Reyhan'a ise Deniz Çakır hayat verecek. Emre Kınay ise Kemal'in ortağı Vedat karakteriyle izleyiciyle buluşacak.



