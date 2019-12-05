Erkan Petekkaya yeni dizisinin iptal edildiğini açıkladı

Son olarak FOX'un Vugun dizisinde rol alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Süreç Film imzalı yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

Petekkaya, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yeni dizisinin karşılıklı olarak anlaşılarak iptal edildiğini söyledi. Petekkaya, yazılı açıklamasını "O projenin zamanı şimdi degildi dilerim daha sonra yaparız. Süreç filme sevgili Ali Abime ayrıca teşekkür ederim sevgi ve saygılarımla" notuyla paylaştı.

Erkan Petekkaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Süreç Film ile üzerinde çalıştığımız dizi projemizi, karşılıklı olarak iptal etme kararı aldık. Tüm bu süreçte emeği geçen Ali Gündoğdu ve ekibine teşekkür ediyorum

Saygılarımla..."

