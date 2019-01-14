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Erkek arkadaşın sahte hesapla skandal paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 14.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

Denizli'de masaj salonunda masöz Fas uyruklu S.N. (30) adına Facebook'ta yayınlanan mesajda, kendisiyle ilişkiye giren erkeklerin tedavi olması gerektiği yönünde çağrı yapıldı. Tedirginlik yaşatan paylaşımı, S.N. adına sahte hesap açan, terk ettiği erkek arkadaşı Murat O.'nun yaptığı belirlendi. Şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

Erkek arkadaşın sahte hesapla skandal paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı

Kentteki masaj salonunda çalışan masöz S.N. adına sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta açılan hesaptan, kendisiyle ilişkiye giren erkeklerin tedavi olması gerektiği yönünde mesaj yayınlandı. Geçen Cumartesi yayınlanan mesajı gören birçok kişi sayfada yorum yaptı, S.N. ile ilişkiye giren erkekler varsa sağlık kontrolüne gitmeleri için çağrıda bulunanlar da oldu.

Kısa sürede yayılan ve tedirginliğe neden olan paylaşımla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ahlak Bürosu ekipleri harekete geçti. Ekipler, paylaşımın S.N.'nin haberi olmadan, adına yeni açılan hesaptan yapıldığını belirledi. Yapılan araştırmada, S.N. adına hesap açan ve paylaşımı yaptığını belirlenen kişinin eski erkek arkadaşı Murat O. olduğu belirlendi. S.N.'nin herhangi bir hastalığının olmadığı, eski erkek arkadaşının, terk edilmesi üzerine intikam almak için böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından İstanbul'da gözaltına alınan Murat O., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli sosyal medya facebook

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