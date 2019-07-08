Mynet Trend

Erkek arkadaşını babasından saklarken ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 08.07.2019 18:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de 12'nci kattaki evlerine çağırdığı okul arkadaşı Ahmet K.'yi (16) babası gelince pencerenin dışında saklamak isterken düşerek ölmesine neden olduğu iddia edilen Elif B. (19), Yargıtay'ın bozma kararıyla yeniden yargılandı. Elif B.'ye, 'taksirle ölüme neden olmak'tan 'iyi hal' indirimiyle 1 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Erkek arkadaşını babasından saklarken ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

Olay, 29 Temmuz 2015'te, merkez Talas ilçesinde meydana geldi. Olay tarihinde 15 yaşında olan lise öğrencisi Elif B., evde kimsenin olmadığı sırada, okul arkadaşı Ahmet K.'yi çay içmeye davet etti. Elif B., erkek arkadaşı ile çay içerken, eve babası geldi. Elif B., iddiaya göre, bu sırada paniğe kapılan Ahmet K.'yi 12'nci kattaki evin oturma odası penceresinden dışarı çıkardı. Ahmet K., burada saklanırken, mermerden tutunarak, aşağı sarktı. Bir süre böyle durmaya çalışan Ahmet K., daha sonra beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Elif B. hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Elif B., suçsuz olduğu kanaatiyle beraat etti.

Ailesinin avukatının temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, Ahmet K.'nin pencereden sarktığı sırada Elif B.'nin, pencereyi kapatıp, perdeyi çektiği, dar ve tutunması zor alanda kalan arkadaşının taksirle ölümüne neden olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Bozma kararı üzerine Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Elif B. ile Ahmet K.'nin yakınları katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık E.B.'ye, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 1 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (DHA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İnsanı düşündüren ünlü sözlerİnsanı düşündüren ünlü sözler
Takside mide bulandıran olay! Savunması şoke ettiTakside mide bulandıran olay! Savunması şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Ahmet K. yargıtay erkek arkadaşı

En Çok Okunan Trend Haberler

Erkek arkadaşını babasından saklarken ölümüne neden olmuştu!

Erkek arkadaşını babasından saklarken ölümüne neden olmuştu!

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

'Daha öncekilerden çok farklı' Bir kez daha ortaya çıktı

'Daha öncekilerden çok farklı' Bir kez daha ortaya çıktı

Belediye başkanı bir günde 44 kez CİMER'e şikayet edildi

Belediye başkanı bir günde 44 kez CİMER'e şikayet edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Okuyucu Yorumları 12 yorum
kızın suçu yok öldüyse ama eve davet etmesi yanlış olmuş o ayrı
Yazık
Gençler hiç bir zaman 1. kattan yukarı çıkmayın ne olacağı belli olmaz, mümkünse zemin kat
Sosyal medya kurbanları!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de çocuklu ailelere ulaşım jesti

İzmir'de çocuklu ailelere ulaşım jesti

Girdiği 34 evden sadece 'kıyafet' çaldı

Girdiği 34 evden sadece 'kıyafet' çaldı

Atatürk ve İmamoğlu'nun yüzlerini birleştirip portre yaptı

Atatürk ve İmamoğlu'nun yüzlerini birleştirdi!

Mahalleli otomobilleri kucaklayarak yangından uzaklaştırdı

Araçları kucaklayarak kurtarmaya çalıştılar!

Trafik kazası geçiren Çılgın Sedat ölümden döndü

Çılgın Sedat ölümden döndü

Düşündüren sözler: İnsanı düşüncelere sevk eden edebi, özlü, ünlü ve anlamlı sözler

İnsanı düşündüren ünlü sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.