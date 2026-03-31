Erkek arkadaşını öldürdü: Başını kesip çantaya soktu!

Brezilya’da yaşanan korkunç olay dünya gündemine oturdu. 24 yaşındaki bir kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra başını kestiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, São Paulo yakınlarındaki Itaquaquecetuba kentinde meydana geldi. Polis ekipleri, genç kadının evine geldiğinde, kurbanın kesilmiş başını oturma odasında bir çantanın içinde, cansız bedenini ise banyoda buldu.

AİLESİNİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

Şüpheli Paula Ellen Neves da Silva’nın, olayın ardından ailesini ve eski eşini arayarak cinayeti itiraf ettiği öne sürüldü. Ayrıca işlediği suçu kanıtlamak için fotoğraf ve videolar gönderdiği iddiaları da dosyaya yansıdı.

Genç kadının ifadesinde, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Daniel dos Santos’u, küçük çocuğuna zarar vereceğini düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İddiaya göre kadın, sevgilisinin iki yaşındaki oğlunun bezini açtığını görünce saldırıya geçti.

OLAY ÖNCESİ ALKOL VE UYUŞTURUCU İDDİASI

Çiftin olaydan önce bir arkadaşlarıyla birlikte gece boyunca alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürüldü. Sabah saatlerinde yaşanan tartışmanın ardından kadının bıçakla saldırdığı ve çıkan arbede sırasında yaralandığını iddia ettiği belirtildi.

Polis, şüphelinin olay sonrası cinayet aletini ve evi temizlemeye çalıştığını açıkladı. Yetkililer, kurbanın çok sayıda bıçak darbesi aldığı ve başının kesildiğini doğruladı.

Gözaltına alınan kadın hakkında cinayet soruşturması başlatılırken, olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.