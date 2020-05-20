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Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını öğrenen kadın isyan etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İnternet platformu Reddit’e yazan genç kadın, erkek arkadaşının herkes gibi yapmak yerine klozetin üzerine ‘Gollum’ gibi çömelerek tuvaletini yaptığını söyledi. Bu duruma isyan eden genç kadın, erkek arkadaşının alışkanlığını düzeltmesi için kullanıcılardan tavsiye istedi.

Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını öğrenen kadın isyan etti

Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını fark eden kadın, internette kullanıcıların tavsiyesine başvurdu. İsmini vermeyen kadın, erkek arkadaşının dört yılı aşkın bir süredir normal insanlar gibi tuvalete oturmaktansa, Gollum gibi klozetin üzerine çömeldiğini söyledi.

Günde dört, bazen beş kez tuvalete gittiği söylenen adam, tuvaletin oturağına ayaklarıyla bastığını ve dizlerini kendine çekerek çömeldiğini itiraf etti. Erkek arkadaşının bu alışkanlığından nefret ettiğini ve iğrendiğini söyleyen kadın, duyduğu rahatsızlığı Reddit kullanıcılarıyla paylaştı ve bu alışkanlığın hijyenik olup olmadığını sordu.

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Tuvaletten çıktıktan sonra erkek arkadaşından ayaklarını yıkamasını isteyen kadın, Reddit kullanıcılarına aşırı tepki verip vermediğini sordu.

Kadının Reddit’te yayınladığı postta “4.5 yıldır birlikteyiz. Erkek arkadaşım normal bir insan gibi tuvalete oturmayı reddediyor. Bunun yerine pantolonunu ve iç çamaşırını tamamen çıkarıp Gollum gibi tuvalete çömeliyor. Tuvaletini nasıl yapacağı tamamen ona kalmış ama sonra o ayaklarla tüm gün evde dolaşıyor, ayaklarını koltuğa veya yatağa koyuyor” yazan kadın, erkek arkadaşının metoduna karışmasa da, ayak temizliğinden endişe ettiğini söyledi.

"KLOZETTEN DÜŞMEDEN NASIL ÖYLE DURABİLİYOR?"

Erkek arkadaşının tuvalet alışkanlığını detaylı bir şekilde tanımladıktan sonra, Reddit kullanıcılarına “Bunu iğrenç bulmakta haksız mıyım? Sizce aşırı titizlik mi yapıyorum, yoksa benimki haklı bir isyan mı?” diye sordu. Hijyen konularına erkek arkadaşından daha duyarlı olduğunu söyleyen kadın, aşırı tepki gösterip göstermediğinden emin olmak için bu soruyu sorduğunu söyledi.

Bir Reddit kullanıcısı, genç kadına verdiği cevapta “Evinde tuvalet oturağından daha iğrenç şeyler de vardır” derken, başka bir kullanıcı “Erkek arkadaşın önce ayaklarıyla tuvalete basıp, sonra çömeliyor mu? Klozeti nasıl kırmıyor veya düşmüyor?” diye sordu. Bir kullanıcı da “Evet bu yaptığı iğrenç. Tuvaletten çıkınca ayaklarını yıkamalı” diyerek kadına hak verdi.

Bazı kullanıcılar, ayaklarıyla tuvalete basmaktansa, tuvaletin önüne küçük bir tabure koymasını, böylece dizlerini kendine çekerek normal insanlar gibi tuvalete oturabileceğini ve aynı zamanda çömelme etkisini yaşayabileceğini önerdiler.
Bir Reddit kullanıcısı “Neden ayaklarıyla tuvaletin oturağına basıyor? Neden bir tabure kullanmıyor. İşin mikrop kısmı bir yana, tuvaletler bu kadar ağırlığı kaldıracak şeyler değiller, kırılabilirler” dedi.

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