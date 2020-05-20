Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını öğrenen kadın isyan etti

Erkek arkadaşının tuhaf tuvalet alışkanlığını fark eden kadın, internette kullanıcıların tavsiyesine başvurdu. İsmini vermeyen kadın, erkek arkadaşının dört yılı aşkın bir süredir normal insanlar gibi tuvalete oturmaktansa, Gollum gibi klozetin üzerine çömeldiğini söyledi.

Günde dört, bazen beş kez tuvalete gittiği söylenen adam, tuvaletin oturağına ayaklarıyla bastığını ve dizlerini kendine çekerek çömeldiğini itiraf etti. Erkek arkadaşının bu alışkanlığından nefret ettiğini ve iğrendiğini söyleyen kadın, duyduğu rahatsızlığı Reddit kullanıcılarıyla paylaştı ve bu alışkanlığın hijyenik olup olmadığını sordu.



Tuvaletten çıktıktan sonra erkek arkadaşından ayaklarını yıkamasını isteyen kadın, Reddit kullanıcılarına aşırı tepki verip vermediğini sordu.

Kadının Reddit’te yayınladığı postta “4.5 yıldır birlikteyiz. Erkek arkadaşım normal bir insan gibi tuvalete oturmayı reddediyor. Bunun yerine pantolonunu ve iç çamaşırını tamamen çıkarıp Gollum gibi tuvalete çömeliyor. Tuvaletini nasıl yapacağı tamamen ona kalmış ama sonra o ayaklarla tüm gün evde dolaşıyor, ayaklarını koltuğa veya yatağa koyuyor” yazan kadın, erkek arkadaşının metoduna karışmasa da, ayak temizliğinden endişe ettiğini söyledi.