Erkek öğretmen kadınlar tuvaletinde yakalandı! Üzerinde sutyenle...

İstasyonda bulunan umumi kadın tuvaletinde kapısı açıkken üzerine sutyen giymiş bir halde seks eylemleri gerçekleştiren Ballantyne hakkında, bir anne ve kızın buna şahit olması üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Northumberland'daki bir BP istasyonunda meydana gelen olayın başka görgü tanıkları da vardı çünkü Ballantyne, görgü tanıklarına rağmen orada kalmaya ve eylemlerine devam etmişti.

KARİYERİ PARAMPARÇA OLDU

Olaya tanık olan genç anne gördükleri karşısında şoke olduğunu ve bu iğrenç manzaraya beş yaşındaki kızı da şahit olduğu için korkunç hissettiğini açıkladı. Olaydan sonra, kamu ahlakına aykırı davranmaktan mahkum edilen ve konsey tarafından işine son verilen Ballantyne'nin, kariyeri de paramparça oldu.

CEZALANDIRILDI

41 yaşındaki Ballantyne, 200 saat ücretsiz çalışma ile iki yıl süreyle beş aylık bir uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Ayrıca seks suçu siciline işlendi ve söz konusu BP garajına veya herhangi bir umumi kadın tuvaletine gitmesini yasaklayan bir yasaklama emri verildi.



