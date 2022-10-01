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  4. 6 ay sonra erkek arkadaşının aslında bir kadın olduğunu öğrendi! “Karanlık bir sırrı varmış”

6 ay sonra erkek arkadaşının aslında bir kadın olduğunu öğrendi! “Karanlık bir sırrı varmış”

01.10.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan 22 yaşındaki Christine Abadir isimli bir kadın yaklaşık 6 aydır ilişki yaşadığı erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Aylarca dolandırıldığını ifade eden Abadir büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Avustralya’da yaşayan 22 yaşındaki Christine Abadir isimli bir kadın internet üzerinden bir kişiyle tanıştı ve flört etmeye başladı. İkilinin iletişimi kısa bir süre sonra aşka dönüştü ve ilişkiye adım attılar. 6 ay boyunca sevgilisiyle sadece internet üzerinde konuştuğunu ve görüştüğünü dile getiren Abadir onu görmek için Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya gitti. Ancak Abadir Yeni Zelanda’ya vardığında erkek arkadaşı hakkındaki gerçeği öğrendi ve şoke oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bunu nasıl anlamadım?” diye soran kadın herkesi dolandırıcılara karşı uyardı.

ASLINDA KADINMIŞ

Erkek arkadaşının ismini Jay olarak açıklayan kadın onunla buluşmak için bir gece kulübünde sözleşti. Ancak sevgilisinin söz verdiği saatte gelmemesi üzerine durumun peşine düşen Abadir sonunda erkek arkadaşının hakkındaki gerçeği öğrendi. İsmi Jay olarak açıklanan ‘sevgilinin’ aslında bir kadın ve dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.
Avustralya’daki 7Life yayın kuruluşuna konuşan Abadir, “Karanlık bir sırrı varmış. Son derece kırgın ve üzgünüm. Arkadaşlarımla birlikte cep telefonunu takip ettik. Numaranın bağlı olduğu kişiden kendisine ulaştık ve onun aslında bir kadın olduğunu öğrendik.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN UYARDI

SOSYAL MEDYADAN UYARDI
TikTok hesabından yaptığı açıklamada kendisiyle benzer durumdaki kişileri uyarmak istediğini belirten Abadir, “İlk bata onunla tanıştığımda gerçek olup olmadığı konusunda şüpheliydim. Güven benim için çok önemlidir. Her gün konuşmaya başladığımızda onun samimi olduğuna inandım. İlişkimizi resmileştirmeden önce yaklaşık üç ila dört ay boyunca sürekli mesajlaşıyorduk. vücudunun fotoğraflarını ve videolarını gönderirdi ama yüzünü asla göstermezdi. Ses kayıtları ve videolar gönderirdi. Sürekli mesajlaşırdık. Ben de bunlardan hoşlandığını sandım. Garip bir şey düşünmedim.” diye konuştu.

BAŞKA BİR ADAMIN FOTOĞRAFLARINI KULLANIYORMUŞ

BAŞKA BİR ADAMIN FOTOĞRAFLARINI KULLANIYORMUŞ
Netflix’te yayınlanan “The Girlfriend Who Didn’t Exist” belgeselini izlediğinde yaşadığı ilişkiye karşı şüphelerinin oluşmaya başladığını ifade eden Abadir, erkek arkadaşının aslında evli ve çocuklu olan bir başka adamın fotoğraflarını kullandığını anladı. Uzun bir süre boyunca yaşadığı olayın travmasını atlatamadığını ifade eden Abadir, “Sonunda onunla yüzleştim. Bu olayı atlamayı başardım. Şimdi yaptığım bir seyahat sırasında tanıştığım adamla sevgiliyim. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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