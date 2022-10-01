6 ay sonra erkek arkadaşının aslında bir kadın olduğunu öğrendi! “Karanlık bir sırrı varmış”

Avustralya’da yaşayan 22 yaşındaki Christine Abadir isimli bir kadın internet üzerinden bir kişiyle tanıştı ve flört etmeye başladı. İkilinin iletişimi kısa bir süre sonra aşka dönüştü ve ilişkiye adım attılar. 6 ay boyunca sevgilisiyle sadece internet üzerinde konuştuğunu ve görüştüğünü dile getiren Abadir onu görmek için Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya gitti. Ancak Abadir Yeni Zelanda’ya vardığında erkek arkadaşı hakkındaki gerçeği öğrendi ve şoke oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bunu nasıl anlamadım?” diye soran kadın herkesi dolandırıcılara karşı uyardı.

ASLINDA KADINMIŞ

Erkek arkadaşının ismini Jay olarak açıklayan kadın onunla buluşmak için bir gece kulübünde sözleşti. Ancak sevgilisinin söz verdiği saatte gelmemesi üzerine durumun peşine düşen Abadir sonunda erkek arkadaşının hakkındaki gerçeği öğrendi. İsmi Jay olarak açıklanan ‘sevgilinin’ aslında bir kadın ve dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

Avustralya’daki 7Life yayın kuruluşuna konuşan Abadir, “Karanlık bir sırrı varmış. Son derece kırgın ve üzgünüm. Arkadaşlarımla birlikte cep telefonunu takip ettik. Numaranın bağlı olduğu kişiden kendisine ulaştık ve onun aslında bir kadın olduğunu öğrendik.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN UYARDI TikTok hesabından yaptığı açıklamada kendisiyle benzer durumdaki kişileri uyarmak istediğini belirten Abadir, “İlk bata onunla tanıştığımda gerçek olup olmadığı konusunda şüpheliydim. Güven benim için çok önemlidir. Her gün konuşmaya başladığımızda onun samimi olduğuna inandım. İlişkimizi resmileştirmeden önce yaklaşık üç ila dört ay boyunca sürekli mesajlaşıyorduk. vücudunun fotoğraflarını ve videolarını gönderirdi ama yüzünü asla göstermezdi. Ses kayıtları ve videolar gönderirdi. Sürekli mesajlaşırdık. Ben de bunlardan hoşlandığını sandım. Garip bir şey düşünmedim.” diye konuştu.