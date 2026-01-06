Erkek olduğu iddia edilmişti! First Lady'nin açtığı dava sonuçlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron, yıllardır süren çevrimiçi saldırılar ve iddialara karşı başlattığı yasal süreçte önemli bir zafer kazandı. Paris'te mahkeme, çevrimiçi olarak Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron'un cinsiyeti hakkında yalan iddialarda bulunan 2'si kadın 10 sanığı siber zorbalıktan suçlu buldu.

Mahkeme 41 ila 65 yaşları arasındaki sanıkları 8 aylık ertelenmiş hapis cezalarından siber zorbalık farkındalık eğitimine kadar farklı cezalara mahkum etti. Mahkeme, Brigitte Macron'a yöneltilen sözde trans birey ve sözde pedofili suçlamalarıyla ilgili iddiaları "özellikle aşağılayıcı, hakaret içerikli ve kötü niyetli" olarak değerlendirdi.

ERKEK OLARAK DOĞDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, yıllardır erkek olarak doğduğu ve sahte bir trans kimliği taşıdığı yönünde sosyal medyada yayılan ve gerçek dışı olan iddiaların hedefi olmuştu. Fransa'nın Firs Lady'si ayrıca Cumhurbaşkanı Macron ile arasındaki 24 yıllık yaş farkı nedeniyle de pedofili iddialarına maruz kalmıştı.

İddialar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından görülen çevrimiçi paylaşımlar ve yorumlarla hızla yayılmış ve Brigitte Macron'un kişisel ve kamu yaşamını hedef alan, küçük düşürücü ve hakaret içerikli bir siber zorbalık kampanyasına dönüşmüştü. İddialar arasında, Brigitte Macron'un aslında "Jean-Michel Trogneux" adıyla doğduğu yönünde bir komplo teorisi de ortaya atılırken, bu ismin Brigitte Macron'un erkek kardeşine ait olduğu ortaya çıkmıştı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır