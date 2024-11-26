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  4. 'Erkekler kadınlarda ne arar?' diye açık açık sordu! Prof. Dr. Oytun Erbaş madde madde sıraladı... Sünnet benzetmesine Nur Viral anlam veremedi! 'Akşam gelsene...'

'Erkekler kadınlarda ne arar?' diye açık açık sordu! Prof. Dr. Oytun Erbaş madde madde sıraladı... Sünnet benzetmesine Nur Viral anlam veremedi! 'Akşam gelsene...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.11.2024 16:01
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Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral programında uzman isimleri konuk ediyor ve özel hayata dair önemli konular gündeme getiriliyor. Programın son bölümüne her açıklamasıyla dikkat çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş konuk oldu ve Nur Viral 'Erkekler kadınlarda ne arar?' diye açık açık sordu. Erbaş'ın açıklamalarına ünlü sunucu anlam veremedi...

'Erkekler kadınlarda ne arar?' diye açık açık sordu! Prof. Dr. Oytun Erbaş madde madde sıraladı... Sünnet benzetmesine Nur Viral anlam veremedi! 'Akşam gelsene...'

Ünlü sunucu Nur Viral'in Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı işlediği konular ve canlı yayındaki itiraflarla her seferinde sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Programın son bölümüne bu defa Prof. Dr. Oytun Erbaş konuk oldu. Özel hayata dair sorulara içtenlikle yanıt veren Erbaş, Nur Viral'in 'Erkekler kadınlarda ne arar?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

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MADDE MADDE SIRALADI

Oytun Erbaş 'Erkekler kadınlarda ne arar?' sorusuna şu yanıtı verdi; ''Duygu arar. Sizin özelliğiniz ne duygu, bizim özelliğimiz ne çalışmak enerji. O zaman sizden biz ne bekliyoruz? Duygu. Ağlayabilen bir kadın, sevebilen bir kadın, sarılabilen bir kadın arıyoruz. Anne arıyoruz biz. Ben ne istiyorum biliyor musun? 'Akşam gelsene' dedi.

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Nur Viral, Erbaş'ın bu açıklamasına anlam veremedi ve 'Ne istiyorsun? Anlamadım' diyerek yeniden sordu. Erbaş 'Akşam gelsene. Bir uğrayıver yanıma bir zahmet. Bir sarılayım sana istiyoruz. Gelmediğin zamanda ağlayan, lütfen bir uğra çok özledim diyen... Duyguları olan, ağlayabilen, üzülebilen, özleyen, sevebilen bir kadın istiyoruz' dedi.

Nur Viral 'Biz bütün kadınlar böyleyiz ama aldatıyorsunuz' diyerek yanıt verdi. Erbaş ise 'Hayır değil' diyerek itiraz etti ve 'Bakıyor internetten bak böyle kadın oluyormuş. Ben şimdi isteme törenlerine bakıyorum abartı, abartı, nerede duygu? Eskiden insanlar yüzük takılınca 10 gün ağlıyordu.' dedi.

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SÜNNET BENZETMESİ ŞAŞIRTTI

Viral ise 'Rica edeceğim o eskide kaldı. Biraz günümüze yorumlayarak' diye konuştu. Erbaş araya girdi ve 'Hep bu kafa yanlış işte o eskide kaldı, bu eskide kaldı. Bazı şeyler örf adettir eskimez. Sünnet eskir mi?' diye sordu.

Viral ise 'Ne alaka sünnetle? Sünnetle bunun ne alakası var, nasıl bağdaştırıyorsunuz?' diye sordu. Erbaş 'Diyorum ki nasıldı mesela sünnet bir töreni vardı. O devam etmeli mi? Ondan bahsediyorum.' yanıtı verdi.

PROGRAM 4

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayındaki bu ilginç sohbet ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'hocam doğru söylüyor', 'ağzınıza sağlık', 'tespit gibi tespit' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Oytun Erbaş Nur Viral
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