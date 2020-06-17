HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Erkeklerin Gizemli Hastalığı: PROSTATİT

Erkeklerin Gizemli Hastalığı: PROSTATİT

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Üroloji ve Androloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Muhsin Balaban, erkeklerin cinsel hayatını olumsuz etkileyen prostatit hakkında konuştu. 

Erkeklerin Gizemli Hastalığı: PROSTATİT

Prostat bezi erkeklerde bulunan ortalama 20 gr. ağırlığında ve mesanenin önünde yer alan bir organdır. Ergenlik çağıyla beraber testislerden Testosteron hormonu salgılanması ile çalışmaya başlar ve salgı üretir. Asıl görevi meni için koruyucu sıvı üretmek ve idrar tutmaya yardımcı olmaktır.

Prostatit, prostat bezinin iltihaplanması anlamına gelir. Erkeklerin %80’i hayatlarının bir döneminde prostat iltihabı geçirmesine rağmen ya teşhisi konulamamakta ya da önemsenmemektedir.

Prostatit hastalığında ki ana sorun neden olduğu şikayetlerin çok farklı olması ve dünyada bu konu üzerinde eğitim almış ürologların çok az olmasıdır. Hastada ortalama Prostatit hastalığı teşhisi konulma süresi 1,5 yıldır.

İdrarda yanma, sık idrara gitme, zor idrar yapma, pelvik ağrı, testis ağrısı, meninin sarı ve kokulu gelmesi, boşalma sırasında prostat bölgesinde ağrılar, cinsel isteksizlik, penisin küçülüp içeri çekilmesi ve gergin olması, bacaklara ve ayaklara vuran keskin ağrı, peniste ağrı, sertleşme sorunu, penis derisinde renk değişikliği gibi bir çok şikayete neden olmaktadır. Burdaki asıl problem bu kadar farklı şikayetle kendini gösteren bir hastalığın teşhis aşaması ve tedavi protokolüdür.

Bu hastalığa yakalanan erkeklerin bir çoğu psikolojik olarak ciddi anlamda etkilenmiştir ve bir çıkmaz içindedir. Çünkü hastalık ya iyi anlatılamamış ya eksik tedavi edilmiş ya da bir şeyin yok denilip psikiyatriste yönlendirilmiştir.

PROSTATİT HASTALIĞININ NEDENLERİ

Dünyada bu konu ile ilgili net bilgi olmamasına karşın, kendi hasta tecrübelerime göre en sık sebepler; korunmasız cinsel ilişki, birden çok cinsel partner ya da vücudun kaldıramayacağı şiddetle bir strese maruz kalmak prostat iltihabı sürecini başlatabilmektedir. Hiç cinsel ilişkisi hikayesi olmayan ya da birçok cinsel partneri olan erkeklerde de bu hastalık başlayabilmektedir.

GERÇEKTEN HER ZAMAN PROSTATİT NEDENİ OLARAK BİR AJAN (BAKTERİ, MANTAR, VİRÜS) MI ARAMALIYIZ?

Prostatit hastalığında yapılan tüm tetkiklere rağmen ancak %20 hastada bir mikrobik ajan bulunabilmektedir. Ya diğer %80 hasta için sebep nedir? Bu sorunun cevabı tam olarak açıklanmasa da Pelvik Ağrı Sendromu başlığı altında incelenmekte ve hastanın ruh hali, dış etmenler, soğuğa maruziyet, yoğun stresin neden olduğu prostatın göreceli iltihaplanması olarak sayılabilir.

Üroloji ve Androloji Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Muhsin Balaban

İnstagram://@drmuhsinbalaban
Facebook://@klinikinfertilite
Youtube://@drmuhsinbalaban

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Yaz aylarında sağlığınızı korumak için buna dikkat!Yaz aylarında sağlığınızı korumak için buna dikkat!
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Saat 17.00'de bir kez daha toplanacaklar

Saat 17.00'de bir kez daha toplanacaklar

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kronik depresyon Alzheimer riskini iki kat artırıyor

Kronik depresyon uyarısı! O hastalık riskini iki kat artırıyor

Vücut dengesi için ihtiyacınız kadar su için

Yaz aylarında sağlığınızı korumak için buna dikkat!

Sınav öncesi ne yemeli, ne içmeli?

Sınav öncesi ne yemeli, ne içmeli?

Koronavirüs vakalarının arttığı kentlerde neler yaşanıyor?

Koronavirüs vakalarının arttığı kentlerde neler yaşanıyor?

Kalbe, şekere, bağışıklığa iyi geliyor! İşte her mutfakta bulunan o besin...

Çok şaşıracaksınız! Bağırsak, kolon ve mide başta olmak üzere...

2020/1 iller arasında Aile Hekimliği Yerleştirme Başvurusu nasıl yapılır?

Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.