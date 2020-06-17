Erkeklerin Gizemli Hastalığı: PROSTATİT

Prostat bezi erkeklerde bulunan ortalama 20 gr. ağırlığında ve mesanenin önünde yer alan bir organdır. Ergenlik çağıyla beraber testislerden Testosteron hormonu salgılanması ile çalışmaya başlar ve salgı üretir. Asıl görevi meni için koruyucu sıvı üretmek ve idrar tutmaya yardımcı olmaktır.

Prostatit, prostat bezinin iltihaplanması anlamına gelir. Erkeklerin %80’i hayatlarının bir döneminde prostat iltihabı geçirmesine rağmen ya teşhisi konulamamakta ya da önemsenmemektedir.

Prostatit hastalığında ki ana sorun neden olduğu şikayetlerin çok farklı olması ve dünyada bu konu üzerinde eğitim almış ürologların çok az olmasıdır. Hastada ortalama Prostatit hastalığı teşhisi konulma süresi 1,5 yıldır.

İdrarda yanma, sık idrara gitme, zor idrar yapma, pelvik ağrı, testis ağrısı, meninin sarı ve kokulu gelmesi, boşalma sırasında prostat bölgesinde ağrılar, cinsel isteksizlik, penisin küçülüp içeri çekilmesi ve gergin olması, bacaklara ve ayaklara vuran keskin ağrı, peniste ağrı, sertleşme sorunu, penis derisinde renk değişikliği gibi bir çok şikayete neden olmaktadır. Burdaki asıl problem bu kadar farklı şikayetle kendini gösteren bir hastalığın teşhis aşaması ve tedavi protokolüdür.