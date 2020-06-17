Erkeklerin Gizemli Hastalığı: PROSTATİT

Prostat bezi erkeklerde bulunan ortalama 20 gr. ağırlığında ve mesanenin önünde yer alan bir organdır. Ergenlik çağıyla beraber testislerden Testosteron hormonu salgılanması ile çalışmaya başlar ve salgı üretir. Asıl görevi meni için koruyucu sıvı üretmek ve idrar tutmaya yardımcı olmaktır.
Prostatit, prostat bezinin iltihaplanması anlamına gelir. Erkeklerin %80’i hayatlarının bir döneminde prostat iltihabı geçirmesine rağmen ya teşhisi konulamamakta ya da önemsenmemektedir.
Prostatit hastalığında ki ana sorun neden olduğu şikayetlerin çok farklı olması ve dünyada bu konu üzerinde eğitim almış ürologların çok az olmasıdır. Hastada ortalama Prostatit hastalığı teşhisi konulma süresi 1,5 yıldır.
İdrarda yanma, sık idrara gitme, zor idrar yapma, pelvik ağrı, testis ağrısı, meninin sarı ve kokulu gelmesi, boşalma sırasında prostat bölgesinde ağrılar, cinsel isteksizlik, penisin küçülüp içeri çekilmesi ve gergin olması, bacaklara ve ayaklara vuran keskin ağrı, peniste ağrı, sertleşme sorunu, penis derisinde renk değişikliği gibi bir çok şikayete neden olmaktadır. Burdaki asıl problem bu kadar farklı şikayetle kendini gösteren bir hastalığın teşhis aşaması ve tedavi protokolüdür.
Bu hastalığa yakalanan erkeklerin bir çoğu psikolojik olarak ciddi anlamda etkilenmiştir ve bir çıkmaz içindedir. Çünkü hastalık ya iyi anlatılamamış ya eksik tedavi edilmiş ya da bir şeyin yok denilip psikiyatriste yönlendirilmiştir.
PROSTATİT HASTALIĞININ NEDENLERİ
Dünyada bu konu ile ilgili net bilgi olmamasına karşın, kendi hasta tecrübelerime göre en sık sebepler; korunmasız cinsel ilişki, birden çok cinsel partner ya da vücudun kaldıramayacağı şiddetle bir strese maruz kalmak prostat iltihabı sürecini başlatabilmektedir. Hiç cinsel ilişkisi hikayesi olmayan ya da birçok cinsel partneri olan erkeklerde de bu hastalık başlayabilmektedir.
GERÇEKTEN HER ZAMAN PROSTATİT NEDENİ OLARAK BİR AJAN (BAKTERİ, MANTAR, VİRÜS) MI ARAMALIYIZ?
Prostatit hastalığında yapılan tüm tetkiklere rağmen ancak %20 hastada bir mikrobik ajan bulunabilmektedir. Ya diğer %80 hasta için sebep nedir? Bu sorunun cevabı tam olarak açıklanmasa da Pelvik Ağrı Sendromu başlığı altında incelenmekte ve hastanın ruh hali, dış etmenler, soğuğa maruziyet, yoğun stresin neden olduğu prostatın göreceli iltihaplanması olarak sayılabilir.
Üroloji ve Androloji Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Muhsin Balaban
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