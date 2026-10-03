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Erkeklerin ilişkide en sık söylediği 10 yalan

Bazen küçük bir tartışmayı tatlıya bağlamak bazen de tamamen durumu kurtarmak için söylenen o meşhur cümleleri masaya yatırıyoruz. Uzmanların araştırmalarına ve yapılan anket sonuçlarına göre, erkeklerin hayatlarındaki kadını sakinleştirmek ya da köşeye sıkışmaktan kurtulmak için en çok başvurduğu 10 klasik yalan ortaya çıktı.

Erkeklerin ilişkide en sık söylediği 10 yalan
Çiğdem Berfin Sevinç

Her kadının hayatında en az bir kez duyduğu o meşhur listemiz:

• "SORUN YOK, İYİYİM."

Erkek dünyasının en büyük savunma mekanizması! Genellikle büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemedikleri ya da o an konuyu tamamen kapatıp kabuklarına çekilmek istedikleri anlamına geliyor.

Erkeklerin ilişkide en sık söylediği 10 yalan 1

• "ŞARJIM BİTTİ, TELEFONUM ÇEKMİYORDU."

Dünya genelinde en çok kullanılan acil durum sireni. Gerçekte ise o an sadece kendilerine vakit ayırmak, arkadaşlarıyla oyun oynamak ya da gelen mesaja cevap vermek istemedikleri anların en büyük kurtarıcısıdır.

• "YOLDAYIM, 5 DAKİKAYA ORADAYIM."

Bu cümlenin Türkçe meali genellikle: "Yataktan yeni kalktım, üzerimi giyiniyorum." Partnerlerini bekletmenin yaratacağı o gergin atmosferi birkaç dakika daha erteleme çabasıdır.

• "BİZ ONUNLA SADECE ARKADAŞIZ."

Radara takılan ve kıskançlık krizine yol açan bir kadın figürü varsa bu cümle kaçınılmazdır. Ortamı yatıştırmak ve konuyu büyümeden tatlıya bağlamak için en sık sığınılan limanlardan biridir.

• "SENDEN BAŞKA KİMSEYİ DÜŞÜNMÜYORUM."

Özellikle uzun süreli ilişkilerde güven tazelemek ve olası kıskançlık krizlerinin nabzına şerbet vermek için başvurulan en popüler "beyaz" yalanlardan biridir.

Erkeklerin ilişkide en sık söylediği 10 yalan 2

• "ÇOK TRAFİK VARDI, O YÜZDEN GECİKTİM."

Geç kalmanın faturasını kendi sorumsuzluklarına kesmek yerine, şehir hayatının en büyük suçu olan "trafiğe" yıkarak sorumluluktan tamamen sıyrılma taktiğidir.

• "HARİKA GÖRÜNÜYORSUN, HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİRME."

Saatler süren alışveriş turları veya bitmek bilmeyen hazırlık süreçlerinde, süreci daha fazla uzatmamak ve olası bir moral bozukluğunun önüne geçmek için söylenen en net geçiştirme cümlesidir.

• "SEN BENDEN ÇOK DAHA İYİLERİNE LAYIKSIN."

Ayrılık çanları çalarken suçlu pozisyonuna düşmek istemeyen erkeklerin en çok kullandığı psikolojik manevradır. "Sorun sende değil bende" klişesinin modern versiyonudur.

• "O KADAR DA PAHALI DEĞİLDİ, İNDİRİMDEYDİ."

Erkeklerin kendi hobilerine, oyun konsollarına ya da arabalarına harcadıkları bütçeyi gizlemek ve evdeki ekonomik tasarruf tartışmalarından kaçmak için ürettikleri bütçe yalanıdır.

• "SÖZ, BİR DAHAKİNE KESİN YAPACAĞIM."

Evde tamir edilmeyi bekleyen bir musluk veya ertelenen küçük bir iş varsa, o anki tembelliği sürdürmek ve zaman kazanmak için verilen geçici taahhüttür.

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