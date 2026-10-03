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Kafanızı yastığa koyar koymaz uyumanızı sağlayacak 7 etkili yöntem

Gece yatağa girdikten sonra bir türlü uyuyamayanlar için uykuya geçişi kolaylaştırabilecek bazı basit yöntemler bulunuyor. Düzenli uyku saatlerinden nefes egzersizlerine kadar günlük rutinde yapılabilecek değişiklikler, daha rahat uykuya dalmaya yardımcı oluyor.

Kafanızı yastığa koyar koymaz uyumanızı sağlayacak 7 etkili yöntem
Nilgün Arabacı

Yatağa girdikten sonra uykuya dalmak bazen zor olabiliyor. Telefon ekranına bakmak, düzensiz uyku saatleri veya yatmadan hemen önce ağır yemek yemek de bu süreci olumsuz etkileyebiliyor. Bu 7 alışkanlık uykuya daha hızlı dalmaya yardımcı oluyor.

1. HER GÜN AYNI SAATTE YATIP KALKIN

Uyku düzeninin en önemli noktalarından biri, her gün mümkün olduğunca aynı saatlerde yatağa girmek ve uyanmak. Hafta sonlarında da bu düzene büyük ölçüde bağlı kalmak, biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

2. YATMADAN ÖNCE TELEFONU BIRAKIN

Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından gelen ışık uyku düzenini etkileyebilir. Bunun yanında sosyal medya, haberler veya iş mesajları zihni uyanık tutabilir. Bu nedenle yatmadan en az 30-60 dakika önce ekran kullanımını bırakmak faydalı olabilir.

3. 4-7-8 NEFES TEKNİĞİNİ DENEYİN

Yatağa girdikten sonra zihninizin yoğun olduğunu hissediyorsanız kontrollü nefes egzersizi deneyebilirsiniz. Burnunuzdan 4 saniye nefes alın, 7 saniye tutun ve 8 saniyede yavaşça verin. Bunu birkaç tur tekrarlamak gevşemeye yardımcı olabilir.

4. ODAYI SERİN VE KARANLIK TUTUN

Uyku ortamının sıcaklığı, ışığı ve gürültüsü de uyku kalitesini etkileyebilir. Odanın karanlık, sessiz ve çok sıcak olmayan bir ortamda tutulması uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

5. YATMADAN HEMEN ÖNCE AĞIR YEMEK YEMEYİN

Gece geç saatlerde ağır, yağlı veya çok baharatlı yemekler tüketmek sindirim sistemini zorlayabilir. Bu durum bazı kişilerde rahatsızlık hissine ve uykuya dalmanın güçleşmesine neden olabilir. Akşam öğününün yatmadan birkaç saat önce tamamlanması daha uygun olabilir.

6. ZİHNİNİZİ BOŞALTIN

Gün içinde yaşananları yatağa taşımak, uykuya dalmayı zorlaştıran etkenlerden biri olabilir. Aklınızda sürekli dönen işleri veya ertesi gün yapmanız gerekenleri bir kağıda yazmak, zihinsel yükün azalmasına yardımcı olabilir.

7. UYKU GELMİYORSA YATAKTA ZORLAMAYIN

En sık yapılan hatalardan biri, uyuyamadıkça yatakta kalmaya devam etmek. Uzun süre uyku gelmiyorsa loş ışıkta sakin bir aktivite yapmak ve uykunuz geldiğinde yeniden yatağa dönmek daha faydalı olabilir.

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