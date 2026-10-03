Haftada 3 kez yapmanız yetiyor: Tansiyonunuzu düşürecek 3 egzersiz!

İngiltere'deki Canterbury Christ Church University'den araştırmacıların yaptığı çalışmada, izometrik egzersizlerin tansiyon üzerindeki etkisi incelendi.

İzometrik egzersizlerde kaslar hareket ettirilmeden belirli bir pozisyonda tutuluyor. Duvara yaslanarak çömelmek, plank yapmak veya el kavrama egzersizleri bu hareketlere örnek gösteriliyor.

Bu egzersizlerin en önemli özelliklerinden biri ise herhangi bir spor aleti gerektirmemesi. Kısa sürede yapılabilen hareketler, uzun süre spor yapmaya vakit bulamayan kişiler için de uygulanabilir bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜK TANSİYONDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

BMJ Open Sport & Exercise Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya 100 yetişkin katıldı. Yaş ortalaması 37 olan katılımcılar, düzenli egzersiz yapmayan ve büyük tansiyonu 120-140 mmHg arasında olan kişilerden seçildi.

Katılımcıların 80'inden dört hafta boyunca haftada üç kez duvar çömelmesi yapmaları istendi. Her egzersiz seansında dört çömelme hareketi gerçekleştirildi. Diğer 20 kişi ise kontrol grubunda yer aldı.

Dört haftanın sonunda egzersiz yapan grubun büyük tansiyonunda ortalama 9,45 mmHg düşüş görüldü.

Egzersize haftada üç kez devam eden kişilerde sekiz haftanın sonunda bu düşüş 13,73 mmHg'ye ulaştı.

Egzersiz sıklığını haftada iki ya da bir güne düşürenlerde ise tansiyondaki düşüş yaklaşık 6,5-7 mmHg oldu.

EGZERSİZİ BIRAKINCA ETKİ DE AZALDI

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri egzersiz bırakıldığında ortaya çıktı. İlk dört haftadan sonra hareketleri tamamen bırakan katılımcıların tansiyon değerleri, sonraki dört hafta içinde yeniden eski seviyelerine döndü.

Araştırmacılar, tansiyondaki düşüşün korunması açısından haftada üç kez egzersiz yapılmasının faydalı olabileceğini belirtti.

Bilim insanları, izometrik egzersizlerin damarların gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olabileceğini düşünüyor. Ancak egzersizin tansiyonu nasıl etkilediğinin kesin olarak anlaşılması için daha uzun süreli araştırmalara ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Araştırma, düzenli spor yapmaya vakit bulamayan kişiler için kısa süreli ve basit egzersizlerin de tansiyon kontrolünde etkili olabileceğini gösteriyor.

1. Duvar çömelmesi (wall squat): Sırtınızı duvara yaslayıp dizleri bükerek çömelme pozisyonunda sabit kalmak.

2. Plank: Şınav pozisyonuna benzer şekilde vücudu düz tutarak belirli süre hareketsiz beklemek.

3. El kavrama egzersizi: Bir nesneyi veya el kavrama aletini sıkarak kasları sabit şekilde çalıştırmak.