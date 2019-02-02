Erkeklerin yaşadıkları sorunlara buldukları ilginç çözümler

Erkeklerin dünyasını anlamak bazen gerçekten güç olabiliyor. Bir sorunla karşılaştıklarında bunu kendi yöntemleriyle çözme konusunda zaman zaman inatçı olan erkeklerin o sırada ortaya çıkan yaratıcılıkları "pes" dedirtebiliyor.

İşte bazı erkeklerin yaşamlarını kolaylaştırmak için buldukları birbirinden ilginç, komik ve yaratıcı çözümleri:

"Ne havuz mu yok! Yoksa var ederiz" kafası



Madem çocukları içeride tutacağız o zaman dışarıda da tutabiliriz.



Bir bant ancak bu kadar işlevsel olabilirdi...



Terliğim mi koptu; çivilerim...



York artık! Gerçekten mi?



Kırık bir far için yapılacak en hızlı çözüm...



Eski arabandan hem kurtulmak istiyor hem de onu özleyeceğini düşünüyorsan?



Kimse yokluğunu fark edemez.



Güneş yerinde ama her şey yolunda değil!



Hem yerim hem yazarım. No problem...





