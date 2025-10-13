"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

Meme kanseri, her kadının bir şekilde duyduğu ama çoğu zaman konuşmaktan çekindiği bir hastalık. Erken evrede yakalanan meme kanseri, tedaviyle tamamen iyileştirilebiliyor.

Tıpta “erken tanı hayat kurtarır” sözü en çok meme kanseri için geçerli. Kadınlar, 20’li yaşlardan itibaren kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğrenmeli ve düzenli olarak uygulamalı. 40 yaşından sonra ise mamografi kontrolleri büyük önem taşıyor. Çünkü kanser hücreleri çoğu zaman fark edilemeyecek kadar küçükken bile mamografiyle tespit edilebiliyor.

KORKU DEĞİL FARKINDALIK

Toplumumuzda hala meme kanseri konuşulduğunda bir korku ve çekinme hali var. Korku, gecikmenin en büyük nedeni. Farkındalık ise tam tersi... Kadınların bu süreçte yalnız olmadıklarını, erken teşhisle iyileşme oranlarının çok yüksek olduğunu bilmeleri gerekiyor.

SADECE KADINLARIN DEĞİL, HERKESİN MESELESİ

Meme kanseri sadece kadınları değil, erkekleri ve aileleri de ilgilendiren bir konu. Erkeklerde de nadir de olsa meme kanseri görülebiliyor; bu yüzden her bireyin kendi vücudundaki değişiklikleri gözlemlemesi önemli.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda pembe kurdele, dayanışmanın ve umut etmenin simgesi haline geldi. Asıl güç, o kurdeleyi takarken verilen kararda saklı: "Kendim için bir adım atıyorum."