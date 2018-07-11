Erkenci Kuş 3. son bölümü izle: Sanem'in kıskançlığı! Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erkenci Kuş 3. son bölümü dün akşam Star TV'de hayranları ile buluştu. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Erkenci Kuş son bölümünde Emre Bey, Sanem'e zor bir görev verir. Sanem, Can ile Arzu'nun başbaşa kalmaması için türlü türlü oyunlar oynar. Fakat son yaptığı şey ile başı belaya giriyor. Erkenci Kuş 3. son bölümde neler oldu? İzleme bağlantısı ve detaylar haberimizde.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin’in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can'la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.

ERKENCİ KUŞ 3. SON BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş Yeni Bölüm Fragmanı için tıklayınız

ERKENCİ KUŞ'A YENİ OYUNCU