MAGAZİN

Erkenci Kuş 3. son bölümü izle: Sanem'in kıskançlığı! Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2018 07:47 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 3. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. ilk bölümleri büyük ilgiyle izlenen dizinin son bölümü sonrasında Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Erkenci Kuş son bölümde Sanem zor bir görev üstleniyor ve Emre Bey'in direktifi ile Emre ve Arzu'nun buluşmasını önlemeye çalıştı. Sanem'in Arzu'nun içeceğine alerjisi olduğu çileği koyması ile ortalık karışıyor. Erkenci Kuş son bölüme dair detaylar ve izleme bağlantısı haberimizde.

Erkenci Kuş 3. son bölümü izle: Sanem'in kıskançlığı! Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erkenci Kuş 3. son bölümü dün akşam Star TV'de hayranları ile buluştu. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Erkenci Kuş son bölümünde Emre Bey, Sanem'e zor bir görev verir. Sanem, Can ile Arzu'nun başbaşa kalmaması için türlü türlü oyunlar oynar. Fakat son yaptığı şey ile başı belaya giriyor. Erkenci Kuş 3. son bölümde neler oldu? İzleme bağlantısı ve detaylar haberimizde.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin’in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can'la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.

ERKENCİ KUŞ 3. SON BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş Yeni Bölüm Fragmanı için tıklayınız

ERKENCİ KUŞ'A YENİ OYUNCU

Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği,yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın,senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, başrollerinde Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Erkenci Kuş'a oyuncu Ayşe Akın konuk oluyor.

Ayşe Akın dizide dünyaca ünlü bir mankeni canlandıracak ve Demet Özdemir'in canlandırdığı Sanem karakterini kızdıracak.

ayşe akın


PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret... Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...
Erkenci Kuş dizisine sürpriz isimErkenci Kuş dizisine sürpriz isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş 3. son bölüm star tv 4. yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

İlginizi Çekebilir

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Erkenci Kuş dizisine sürpriz isim

Erkenci Kuş dizisine sürpriz isim

Erkan Petekkaya yeni dizisi için Gold Film'le anlaştı

Erkan Petekkaya yeni dizisi için Gold Film'le anlaştı

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm 2. fragmanı: Saliha Sultan bulunacak mı?

Kalbimin Sultanı 5. yeni bölüm 2. fragmanı: Saliha Sultan bulunacak mı?

Jet Sosyete TV8'e neden geçti?

Jet Sosyete TV8'e neden geçti?

Zuhal Topal ekranlara dönüyor!

Zuhal Topal ekranlara dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.