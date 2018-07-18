MAGAZİN

Erkenci Kuş 4. son bölüm izle: Can, Sanem'i çok fena kıskandı! (Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 18.07.2018 07:26 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 4. son bölümü ile dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Son bölümden sonra Erkenci Kuş 5. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. İlgiyle izlenen son bölüm sonrası Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Erkenci Kuş son bölümde Sanem ile Can arasında karşılıklı kıskançlık krizleri yaşandı. Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahnesinde ise Sanem'e bir süpriz beklemektedir. İşte Erkenci Kuş 4. son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi ile yeni bölüm fragman detayları...

Erkenci Kuş 4. son bölüm izle: Can, Sanem'i çok fena kıskandı! (Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Erkenci Kuş 4. son bölümü ve sonrasında Star TV tarafından yayınlanan Erkenci Kuş 5. yeni bölüm ilk sahnesi ilgiyle izlendi. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş son bölümde Sanem ile Can arasında kıskançlık krizi ile geçti. Emre Bey'in Sanem'e verdiği teftişi baltalamasını istiyor. Can ise Leyla'yı casusa karşı uyarıyor. Erkenci Kuş son bölüm finalinde ise İtalyan firma ile anlaşıyor. Fakat firmanın patronu, Sanem'e yaklaşmak isteyince Can'ın kıskançlığı tutuyor. Ve Sanem'i elinden tuttuğu gibi partiden götürüyor. Son bölümden sonra Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Erkenci Kuş 5. yeni bölüm ilk sahnesi ve Erkenci Kuş 4. son bölüm tamamı...

ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

ERKENCİ KUŞ 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?

Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.

Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.

ERKENCİ KUŞ 4. SON BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş son bölüm final sahnesi ve yeni bölüm ilk sahnesi sonrasında yeni bölüm merakla beklenmeye başlandı. Finalde Can'ın Sanem'i elinden tutması ve partiden götürmesi ve ardından Can'ın Sanem'in evine gitmesi, anne-babası ile samimi halleri izleyenleri heyecanlandırdı. Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fakat aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncularıİlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncuları
Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil yanıt verdiDuymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş erkenci kuş 4. son bölümü erkenci kuş 5. yeni bölüm fragmanı star tv

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

İlginizi Çekebilir

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Star TV'nin Avlu dizisi hakkında şoke eden iddia! Kudret...

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Temmuz reyting sonuçları: Yoksa Erkenci Kuş birinciliği kaptırdı mı?

17 Temmuz reyting sonuçları: Yoksa Erkenci Kuş birinciliği kaptırdı mı?

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncuları

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı! İşte Yaşamayanlar dizisi konusu ve oyuncuları

Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil yanıt verdi

Duymayan Kalmasın bitiyor mu? Seren Serengil yanıt verdi

‘Güldür Güldür’ bitiyor mu?

‘Güldür Güldür’ bitiyor mu?

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? (Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm fragmanı, özeti)

Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? (Kalbimin Sultanı 6. yeni bölüm fragmanı, özeti)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.