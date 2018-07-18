Erkenci Kuş 4. son bölüm izle: Can, Sanem'i çok fena kıskandı! (Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Erkenci Kuş 4. son bölümü ve sonrasında Star TV tarafından yayınlanan Erkenci Kuş 5. yeni bölüm ilk sahnesi ilgiyle izlendi. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş son bölümde Sanem ile Can arasında kıskançlık krizi ile geçti. Emre Bey'in Sanem'e verdiği teftişi baltalamasını istiyor. Can ise Leyla'yı casusa karşı uyarıyor. Erkenci Kuş son bölüm finalinde ise İtalyan firma ile anlaşıyor. Fakat firmanın patronu, Sanem'e yaklaşmak isteyince Can'ın kıskançlığı tutuyor. Ve Sanem'i elinden tuttuğu gibi partiden götürüyor. Son bölümden sonra Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Erkenci Kuş 5. yeni bölüm ilk sahnesi ve Erkenci Kuş 4. son bölüm tamamı...
Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?
"Benim dengemi bozuyorsunuz..." #TutElimden pic.twitter.com/I9XJI16vDx— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 17 Temmuz 2018
Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.
Bir bölümün daha sonuna geldik.???? Bölüm boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm #ErkenciKuş ailesine teşekkür ederiz.???????? Bölümle ilgili yorumlarınızı #TutElimden etiketine bekliyoruz. @dmtzdmr @canyaman1989 @startv @goldyapim @cagribayrak1980 @farktrgt @ahsentuzun pic.twitter.com/kHrstspa3G— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 17 Temmuz 2018
Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.
ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Erkenci Kuş son bölüm final sahnesi ve yeni bölüm ilk sahnesi sonrasında yeni bölüm merakla beklenmeye başlandı. Finalde Can'ın Sanem'i elinden tutması ve partiden götürmesi ve ardından Can'ın Sanem'in evine gitmesi, anne-babası ile samimi halleri izleyenleri heyecanlandırdı. Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fakat aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.
Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı
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