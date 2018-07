Erkenci Kuş 4. son bölüm izle: Can, Sanem'i çok fena kıskandı! (Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Erkenci Kuş 4. son bölümü ve sonrasında Star TV tarafından yayınlanan Erkenci Kuş 5. yeni bölüm ilk sahnesi ilgiyle izlendi. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş son bölümde Sanem ile Can arasında kıskançlık krizi ile geçti. Emre Bey'in Sanem'e verdiği teftişi baltalamasını istiyor. Can ise Leyla'yı casusa karşı uyarıyor. Erkenci Kuş son bölüm finalinde ise İtalyan firma ile anlaşıyor. Fakat firmanın patronu, Sanem'e yaklaşmak isteyince Can'ın kıskançlığı tutuyor. Ve Sanem'i elinden tuttuğu gibi partiden götürüyor. Son bölümden sonra Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Erkenci Kuş 5. yeni bölüm ilk sahnesi ve Erkenci Kuş 4. son bölüm tamamı...

ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

ERKENCİ KUŞ 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?