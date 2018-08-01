Erkenci Kuş 6. son bölüm izle: Sanem, Can'a herşeyi anlatabilecek mi? (Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme yayında!)

Erkenci Kuş 6. son bölümü ile izleyicileri Star TV ekranına kilitledi. Meraklandıran final sahnesi ile sona eren bölüm sonrasında Erkenci Kuş 7. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş, yaz dizileri arasında ilk sırayı kimseye kaptırmıyor. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can'ın arkasından iş çeviren adamın peşindedir. Emre ile birlikte gittikleri evde öğrendikleri Sanem'i şoke eder. Can'ın arkasında iş çeviren adamı tutan kişi Emre'dir. Bunu öğrenen Sanem, herşeyi Can'a anlatacağını söyler. Tam bu sırada içeri giren Emre "Bana ne anlatacaksın Sanem?" diye sorar. Bu sahne ile sona eren Erkenci Kuş 6. bölümü sonrasında Sanem, Can'a herşeyi anlatabilecek mi merak ediliyor.

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi ise Sanem'in itirafları ile doluydu. Sanem, Cengiz'e nişanlısından ayrıldığını, çünkü karanlıkta birisini öptüğünü fakat ona değil de kendisini asla sevmeyecek bir adama aşık olduğunu söylediği sahneler dikkat çekti. İşte Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi...