Erkenci Kuş 6. son bölüm izle: Sanem, Can'a herşeyi anlatabilecek mi? (Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme yayında!)

Erkenci Kuş 6. son bölümü ile izleyicileri Star TV ekranına kilitledi. Meraklandıran final sahnesi ile sona eren bölüm sonrasında Erkenci Kuş 7. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş, yaz dizileri arasında ilk sırayı kimseye kaptırmıyor. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can'ın arkasından iş çeviren adamın peşindedir. Emre ile birlikte gittikleri evde öğrendikleri Sanem'i şoke eder. Can'ın arkasında iş çeviren adamı tutan kişi Emre'dir. Bunu öğrenen Sanem, herşeyi Can'a anlatacağını söyler. Tam bu sırada içeri giren Emre "Bana ne anlatacaksın Sanem?" diye sorar. Bu sahne ile sona eren Erkenci Kuş 6. bölümü sonrasında Sanem, Can'a herşeyi anlatabilecek mi merak ediliyor.
Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi ise Sanem'in itirafları ile doluydu. Sanem, Cengiz'e nişanlısından ayrıldığını, çünkü karanlıkta birisini öptüğünü fakat ona değil de kendisini asla sevmeyecek bir adama aşık olduğunu söylediği sahneler dikkat çekti. İşte Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi...
Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.
Can ve Sanem aynı yastığı paylaşıyor.????#İtirafZamanı #ErkenciKuş @canyaman1989 @dmtzdmr @startv @GoldYapim @cagribayrak1980 @FARKTRGT @AhsenTuzun pic.twitter.com/1BYxfLgGsK— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 31 Temmuz 2018
Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.
Sanem Polen'i kıskanıyor.????#İtirafZamanı #ErkenciKuş @canyaman1989 @dmtzdmr @startv @GoldYapim @cagribayrak1980 @FARKTRGT @AhsenTuzun pic.twitter.com/4jVZWyHP35— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 31 Temmuz 2018
Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?
"Bana ne anlatacaksın Sanem?"— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 31 Temmuz 2018
6. bölüm sona erdi! Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz! #İtirafZamanı #ErkenciKuş @dmtzdmr @canyaman1989 @birandtunca @startv @goldyapim @farktrgt @ahsentuzun pic.twitter.com/kQsvUQMiyx
Okuyucu Yorumları 0 yorum