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Erkenci Kuş 6. son bölüm izle: Sanem, Can'a herşeyi anlatabilecek mi? (Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme yayında!)

DİZİ HABERLERİ  | 01.08.2018 07:45 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 6. son bölümü ile hayranlarını ekrana başına kilitledi. Son bölümün arkasından Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi Star TV tarafından yayınlandı. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Emre Bey'in Can'ın arkasından çevirdiği son işi öğrendiği zaman ne pahasına olursan olsun herşeyi Can'a anlatmaya karar verir. Can'ın tam bu sırada içeri girmesi ve Sanem sözleri sonrasında neler olacak merak ediliyor. İşte Erkenci Kuş son bölüm detayları..

Erkenci Kuş 6. son bölüm izle: Sanem, Can'a herşeyi anlatabilecek mi? (Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme yayında!)

Erkenci Kuş 6. son bölümü ile izleyicileri Star TV ekranına kilitledi. Meraklandıran final sahnesi ile sona eren bölüm sonrasında Erkenci Kuş 7. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş, yaz dizileri arasında ilk sırayı kimseye kaptırmıyor. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can'ın arkasından iş çeviren adamın peşindedir. Emre ile birlikte gittikleri evde öğrendikleri Sanem'i şoke eder. Can'ın arkasında iş çeviren adamı tutan kişi Emre'dir. Bunu öğrenen Sanem, herşeyi Can'a anlatacağını söyler. Tam bu sırada içeri giren Emre "Bana ne anlatacaksın Sanem?" diye sorar. Bu sahne ile sona eren Erkenci Kuş 6. bölümü sonrasında Sanem, Can'a herşeyi anlatabilecek mi merak ediliyor.

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi ise Sanem'in itirafları ile doluydu. Sanem, Cengiz'e nişanlısından ayrıldığını, çünkü karanlıkta birisini öptüğünü fakat ona değil de kendisini asla sevmeyecek bir adama aşık olduğunu söylediği sahneler dikkat çekti. İşte Erkenci Kuş 7. bölüm ön izleme sahnesi...

ERKENCİ KUŞ 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.

Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.

ERKENCİ KUŞ 6. SON BÖLÜM İZLE

Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?


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