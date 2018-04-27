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Erkenci Kuş dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir'in yeni dizisi Erkenci Kuş'un konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2018 22:06 | Son Güncelleme

Star TV’nin yaz sezonu dizisi Erkenci Kuş için hazırlıklar sürüyor. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynacağı Erkenci Kuş dizisinin konusu nedir? Erkenci Kuş ne zaman başlayacak?

Erkenci Kuş dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir'in yeni dizisi Erkenci Kuş'un konusu nedir?

Kerem Çakıroğlu’nun yönetmenliğini yapacağı açıklanan projenin çekimleri başlamadan değişiklik yaşandı. Diziyi “Tehlikeli Karım” projesi 6. Bölümde final yapan Çağrı Bayrak’ın yönetmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Senaryosunu “Kiralık Aşk” ve “Ufak Tefek Cinayetler” imza atan Meriç Acedemi’nin hikâyesinden yola çıkarak Ayşe Kutlu’nun yazdığı dizide Demet Özdemir “Sanem Soysal”, partneri Can Yaman ise “Can Divit” karakterlerine hayat verecek.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Medyatava'nın haberine göre Erkenci Kuş”ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre...

Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

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