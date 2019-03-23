Erkenci Kuş dizisinde flaş ayrılık! Sezon sonu veda edecek

Çağrı Bayrak'ın yönettiği Gold Film imzalı dizide sezon sonu bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi.

Senarist Aslı Zengin bu akşam 35. bölümü seyirciyle buluşacak olan "Erkenci Kuş"tan 44. bölüm itibariyle ayrılacak.

Bugüne kadar "Romantik Komedi" film serisi, "Kiraz Mevsimi", "Çilek Kokusu" ve "No:309" gibi sevilen dizileri kaleme alan Aslı Zengin'in bu yaz evlilik planı yaptığı ve 4,5 yaşındaki kızına da daha çok zaman ayırmak istediği için Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la konuşup ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Başrolünü Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı diziyi yaz boyu kaleme alacak yeni senarist ise henüz belli olmadı.

