MAGAZİN

Erkenci Kuş dizisinde flaş ayrılık! Sezon sonu veda edecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Ekran macerasına geçen yıl haziran ayında başlayan Star TV'nin fenomen dizisi "Erkenci Kuş"un tatil arası vermeden yaz boyu devam edeceği ortaya çıkmıştı.

Erkenci Kuş dizisinde flaş ayrılık! Sezon sonu veda edecek

Çağrı Bayrak'ın yönettiği Gold Film imzalı dizide sezon sonu bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi.

Senarist Aslı Zengin bu akşam 35. bölümü seyirciyle buluşacak olan "Erkenci Kuş"tan 44. bölüm itibariyle ayrılacak.

Bugüne kadar "Romantik Komedi" film serisi, "Kiraz Mevsimi", "Çilek Kokusu" ve "No:309" gibi sevilen dizileri kaleme alan Aslı Zengin'in bu yaz evlilik planı yaptığı ve 4,5 yaşındaki kızına da daha çok zaman ayırmak istediği için Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la konuşup ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Başrolünü Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı diziyi yaz boyu kaleme alacak yeni senarist ise henüz belli olmadı.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Derin dekoltesi dikkat çektiDerin dekoltesi dikkat çekti
Bekarlığa böyle veda etti! Bekarlığa böyle veda etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş ayrılık

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkay: Özlem ne isterse yaparım!

Berkay: Özlem ne isterse yaparım!

Derin dekoltesi dikkat çekti

Derin dekoltesi dikkat çekti

Bekarlığa böyle veda etti!

Bekarlığa böyle veda etti!

Hülya Avşar'dan Bülent Ersoy'a...

Hülya Avşar'dan Bülent Ersoy'a...

Belçim Bilgin'den Beren Saat cevabı!

Belçim Bilgin'den Beren Saat cevabı!

Demet Akalın: Fırça işe yaradı!

Demet Akalın: Fırça işe yaradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.