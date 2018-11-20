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Erkenci Kuş dizisinde Gamze Topuz sürprizi! Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.11.2018 02:22 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünde Can ve Sanem'in arkadaşlarına birbirlerini anlatması dikkat çekiyor. Erkenci Kuş dizisi yeni bölümde güzel oyuncu Gamze Topuz konuk oluyor. Cumartesi günü Star TV'de ekranlara gelen "Erkenci Kuş" dizisine Doktorlar dizisi ile adını duyuran oyuncu Gamze Topuz konuk oyuncu olarak katılacak. Bu hafta ekranlara gelecek olan bölüme konuk oyuncu olan Topuz, "Ceyda" karakterini oynayacak.

Erkenci Kuş dizisinde Gamze Topuz sürprizi! Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanı izle!

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin 24 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünde ünlü oyuncu Gamze Topuz da rol alacak. Erkenci Kuş yeni bölümde Can ve Sanem arasında yakınlaşma git gide artıyor. Can, Sanem’i çok güzel bulduğunu söylüyor.

Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanında ise; Can ile Sanem arasındaki aşkı Mevhibe fark ediyor.

Sanem’in eski okul arkadaşı Can’ı kıskandırıyor. Bu arada Can’ın manken arkadaşı da Sanem’i kıskandırıyor. Sanem casusu bulduğunu Can’a söylüyor.
ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem kamp gecesi Compass Sport için bazı fikirler ve slogan bulur. Bu fikirleri beğenen Can kampanyanın başına Sanem’i getirir ve birlikte çalışmaya başlarlar. Bu arada kamp dönüşü kaza yapan Emre hastaneye kaldırılır. Bunun haberini alan Can hemen hastaneye gider, Sanem de onu yalnız bırakmaz. Bu kaza, Emre ve Can’ın arasındaki buzları eritmeye başlar. Bu arada ajansa gizli kamera koyan Aylin, kampanya ile ilgili bütün bilgileri çalıp harekete geçer. Aylin bu hareketi ile Can’ı alt edebilecek midir?

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