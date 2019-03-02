MAGAZİN

Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem'i barıştırmak için ilginç plan! Erkenci Kuş 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.03.2019 03:28 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un 32. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde, Can ve Sanem arasındaki kıskançlığın dozu gittikçe artıyor. Can ve Sanem'in ayrıldığını öğrenen ajans çalışanları, ikiliyi yeniden birleştirmek için plan yapıyor.Ajans çalışanları Can ve Sanem'i müşteri ziyareti bahanesiyle buzhaneye götürüp, soğuk hava deposuna kilitliyor. Peki Can ve Sanem'in başına neler gelecek. İşte Erkenci Kuş 32. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerde oynadığı Erkenci Kuş dizisi 2 Mart Cumartesi akşamı 32. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Erkenci Kuş yeni bölümde, Can ve Sanem’in birleşmesi için tüm ajans harekete geçiyor. Buldukları plan ise Sanem ile Can’ı buzhaneye kapamak. Buzhanede kilitli kalan Can ile Sanem birbirlerini görünce çok şaşırıyorlar.

Polen ve Yiğit’in kardeş olduğunu öğrenen Can ve Sanem çok şaşkındır. Yiğit’in aynı binaya taşınması ve Polen’in de kardeşi olmasından dolayı daha sık bir araya geleceklerdir. Sanem’in teklifi kabul etmesiyle Yiğit biran önce yayınevini faaliyete geçirir. Bu durum Can’ı iyice delirtir. Bu arada Yiğit’in de teşvikiyle Polen bir yemek kitabı çıkarmaya karar verir ve bununla ilgili çalışmaya başlar. Hüma da ona destek olmak için Polen’in yaptığı yemekleri sunmak üzere evinde bir organizasyon düzenler. Can ve Sanem arasında her geçen gün artan kıskançlığın sonu nereye varacaktır?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Can Balkanlar’daki iş teklifini kabul etmeye karar verince, Sanem daha fazla ajansta kalmak istemez ve hemen istifasını verir. Ajans çıkışı bir kaza geçirir ve hastaneye kaldırılır. Bu kaza sonucunda tanıştığı Yiğit, Sanem’den etkilenir ve ona bir iş teklifinde bulunur. Sanem teklifi düşünürken, Can da Sanem’in işten ayrılmasını geciktirmek için türlü bahaneler bulmaya çalışır. Can belli etmemeye çalışsa da Yiğit’i kıskanmıştır ama gururundan geri atım atmak istemez. Hayatlarına yeni giren Yiğit ile ilgili Can ve Sanem’i bekleyen büyük bir sürpriz vardır.

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
İstanbullu Gelin'de Fikret'i yıkan aşk itirafı! İstanbullu Gelin'de Fikret'i yıkan aşk itirafı!
4N1K Yeni Başlangıçlar oyuncularının ilk bölüm heyecanı! 4N1K Yeni Başlangıçlar oyuncularının ilk bölüm heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş Erkenci Kuş 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle demet özdemir Can Yaman

En Çok Okunan Haberler

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Yardım isteyen takipçisini afişe etti! Eleştiri gelince de...

Yardım isteyen takipçisini afişe etti! Eleştiri gelince de...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

EDHO'da şok final! Gözleri önünde öldürdü!

EDHO'da şok final! Gözleri önünde öldürdü!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de Fikret'i yıkan aşk itirafı! İstanbullu Gelin 74. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Fikret'i yıkan aşk itirafı!

4N1K Yeni Başlangıçlar oyuncularının ilk bölümü birlikte izledi!

4N1K Yeni Başlangıçlar oyuncularının ilk bölüm heyecanı!

Çukur'da Karakuzular karışıyor! Mahsun'a ne oldu? Çukur 55. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

Çukur yeni bölümden şaşırtan fragman!

Yaralı Kuşlar yakında Kanal D’de!

Kanal D'nin yeni dizisi için geri sayım başladı

Netflix dizisi Osmanlı Yükseliyor'da Fatih'in çocukluğunu kim canlandıracak?

Netflix dizisi Osmanlı Yükseliyor'da Fatih'in çocukluğunu kim canlandıracak?

TLC'den ilk yerli program! Ne zaman başlıyor?

TLC'den Dr. Nowzaradan'a türk rakip! Doctor B

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.