Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem'i barıştırmak için ilginç plan! Erkenci Kuş 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerde oynadığı Erkenci Kuş dizisi 2 Mart Cumartesi akşamı 32. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Erkenci Kuş yeni bölümde, Can ve Sanem’in birleşmesi için tüm ajans harekete geçiyor. Buldukları plan ise Sanem ile Can’ı buzhaneye kapamak. Buzhanede kilitli kalan Can ile Sanem birbirlerini görünce çok şaşırıyorlar.

Polen ve Yiğit’in kardeş olduğunu öğrenen Can ve Sanem çok şaşkındır. Yiğit’in aynı binaya taşınması ve Polen’in de kardeşi olmasından dolayı daha sık bir araya geleceklerdir. Sanem’in teklifi kabul etmesiyle Yiğit biran önce yayınevini faaliyete geçirir. Bu durum Can’ı iyice delirtir. Bu arada Yiğit’in de teşvikiyle Polen bir yemek kitabı çıkarmaya karar verir ve bununla ilgili çalışmaya başlar. Hüma da ona destek olmak için Polen’in yaptığı yemekleri sunmak üzere evinde bir organizasyon düzenler. Can ve Sanem arasında her geçen gün artan kıskançlığın sonu nereye varacaktır?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can Balkanlar’daki iş teklifini kabul etmeye karar verince, Sanem daha fazla ajansta kalmak istemez ve hemen istifasını verir. Ajans çıkışı bir kaza geçirir ve hastaneye kaldırılır. Bu kaza sonucunda tanıştığı Yiğit, Sanem’den etkilenir ve ona bir iş teklifinde bulunur. Sanem teklifi düşünürken, Can da Sanem’in işten ayrılmasını geciktirmek için türlü bahaneler bulmaya çalışır. Can belli etmemeye çalışsa da Yiğit’i kıskanmıştır ama gururundan geri atım atmak istemez. Hayatlarına yeni giren Yiğit ile ilgili Can ve Sanem’i bekleyen büyük bir sürpriz vardır.