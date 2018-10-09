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Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

Star TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen Erkenci Kuş dizisinin 15. yeni bölüm fragmanında geçen bir sahne, akıllara Kiralık Aşk dizisini getirdi.

Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 13 Ekim Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümde Can ile Sanem arasında geçen bir sahne ise akıllara Kiralık Aşk dizisini getirdi.

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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilen Kiralık Aşk'ta Defne ile Barış arasında geçen diyalogların Erkenci Kuş dizisininkiyle benzer olduğu fark edildi.

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İki dizinin senaristleri farklı olsa bile diyalogların benzer olması dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı. 2015-2017 yılları arasında ekrana gelen Kiralık Aşk dizisinin senaristliğini Meriç Acemi üstlenmişti. Erkenci Kuş dizisininde ise senarist koltuğunda Ayşe Kutlu Üner oturuyor.

İşte izleyicinin kafasını karıştıran o sahneler...


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Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş kiralık aşk benzerlik

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