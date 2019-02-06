Erkenci Kuş'tan ayrıldı Yaralı Kuşlar'a başrol oldu

Star'ın sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta 'İtalyan Fabri' karakterine hayat veren Özgür Özberk yeni projeyle el sıkıştı.
Geçen hafta 'Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman'la fotoğrafını "Son sahnemdi. Yolu açık olsun kardeşimin" notuyla paylaşarak ayrıldığını duyuran Özberk, Kanal D'nin yeni günlük dizisiyle anlaştı.
Mart ayında ekrana gelmesi planlanan Stellar Yapım imzalı 'Yaralı Kuşlar' dizisinde Özgür Özberk başrol oynayacak.
İnci Gülen'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturacak. Cast çalışmaları devam eden "Yaralı Kuşlar" dizisinin çekimlerin şubat ortasında başlaması planlanıyor. (Medyatava)
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