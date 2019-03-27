Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'den dizi setinde göbek şov!

Eski bir dansçı olan Demet Özdemir rol aldığı romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un setinde eğlenceli anlar yaşadı. Çekimlere verilen arada müzisyenlerin hareketli müziklerine dayanamayan Demet Özdemir sokak ortasında göbek şov yaptı.
Demet Özdemir'in dansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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