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Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'den dizi setinde göbek şov!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 27.03.2019 01:28 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir'in sette göbek attığı eğlenceli anların videosu sosyal medyadan paylaşıldı.

Eski bir dansçı olan Demet Özdemir rol aldığı romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un setinde eğlenceli anlar yaşadı. Çekimlere verilen arada müzisyenlerin hareketli müziklerine dayanamayan Demet Özdemir sokak ortasında göbek şov yaptı.

Demet Özdemir'in dansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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Demet Özdemir erkenci kuş Can Yaman demet özdemir dans

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