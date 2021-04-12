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Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

12.04.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erol Bulut'un kulüpten gönderilmesinin ardından bazı gerçekler de ortaya dökülmeye başladı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve futboldan sorumlu yöneticiler, artıları eksileri masaya yatırıp Bulut'un gönderilmesinde karar kıldı. Bu da Başkan Koç'un onayından geçti. Alınan bazı galibiyetler süreci uzattı ama futbol takımından gelen şikayetlerin artması, kritik zirvenin oluşmasına ve Bulut'un gönderilmesine neden oldu.

Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

Teknik Direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe macerası noktalanmadan önce Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve futboldan sorumlu yöneticilerin yaptığı karar toplantısında masada konuşulanlar ortaya çıktı. Kritik zirvede ortaya çıkan ana sıkıntı şuydu; Bulut, takım içindeki dengeleri yönetemedi, oyuncuların hocaya duyduğu güven kayboldu.

GRUPLAŞMA İŞİ ZORLAŞTIRDI

Takımdaki oyuncular, Erol Bulut'un bazı şeyleri yüzlerine karşı söylemediğini, hocanın açık olmadığını Belözoğlu'na ulaştırdı. Ve bazı önde gelen futbolcular, Bulut'a duyulan güvenin azaldığını, takımda iletişimsizlik yaşandığını iletti. Emre Belözoğlu, bu konuyu Bulut'la görüşse de hoca, takımda gruplaşmanın olduğunu ve bunu düzeltmekte zorlandığını ifade etti.

"TAKIM DEĞİL, KALABALIK GİBİ HİSSETTİK"

Emre Belözoğlu'na gelen futbolcu şikayetlerinin sayısı oldukça fazlaydı... Belözoğlu ve yönetim zirvesinde; "Oynayan ve oynamayanların heyecanı azaldı, Bulut yeni transferlere takım değil, kalabalık bir grup gibi yaklaştı, hocanın kararları ve adaleti futbolcular tarafından tartışıldı. Zaman zaman istenilen skorlar alındı, ama oyun tatmin edici değildi. Hoca saha dışında da ağırlığını koyamadı. Futbolcular gibi yönetimde de Bulut'u istemeyenlerin olması, hocanın rahat çalışamamasına neden oldu. Yeni sistem ve farklı bir şablon denemedi, aynı şeylerde ısrar etti" şeklindeki maddeler, 'ayrılık' toplantısından çıkan kararı oluşturdu.

(Haberler.com)


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Erol Bulut Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
devre arası bır forvet alıp iyi bir hoca gelseydi fb sampıyonlugun en buyuk adayıydı ama malesef yönetim ürkerek hareket edıo hocanın iyi olmadıgını gec gordu yonetim

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