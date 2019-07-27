MAGAZİN

Erol Evgin'den unutulmaz konser

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Erol Evgin'den unutulmaz konser

Bodrumluların büyük ilgi gösterdiği konserini “Deli Divane” şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Bodrum Antik Tiyatro’yu tıklım tıklım dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.

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“Altın Düetler 2” albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını söyleyen Evgin, albüme ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere teşekkür etti.

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Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında torunu Erem Erol Evgin de vardı. Evgin, “Canım Benim” isimli şarkısından önce torununu sahneye çağırdı. “Kız arkadaşın burada mı?” diye soran Evgin, torunundan “Yok” cevabını alınca; “Burada olsaydı iyi hava atardık” diyerek, Erem’e takıldı. Dede - torun arasında geçen diyalog izleyenleri çok güldürdü. Evgin, şarkısını Erem’e sarılarak söyledi.

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erol evgin Bodrum

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