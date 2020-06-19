Erol Köse'den bomba İbrahim Tatlıses açıklaması: Kiralık mermiler...

Erol Köse ve İbrahim Tatlıses arasında gerilim gündeme bomba gibi düştü. UçanKuş TV’ye konuşan Erol Köse, İbrahim Tatlıses’le 20 sene mesai yaptığını belirterek, “Bana her zaman ağabeyliği olmuştur. Lahmacun zincirini benim fikrimle kurdu. Otobüs, gömlek gibi işlerden zarar ediyordu. Bana orada haksızlık yaptı yollarımız ayrıldı. ‘Seni haksızlığınla baş başa bırakıyorum. Gün gelecek sen bana ricacı olacaksın.’ dedim. Yıllar sonra Uzanlarla çalıştığım dönemde Prestij ekolü estiği yıllarda İbrahim Tatlıses; Kral TV’de, Star TV’de, radyolarda her yerde yasaklıydı. Araya ricacılar koydu ‘Erol benim yasağımı kaldır’ dedi. Ben iki albüm yapma sözü aldım. İdoBay’ı kapattıktan sonra sanatçısı olan Ebru Yaşar’ı bana verdi. Ona bir albüm yaptık. Sonra sanki sanatçıyı kendisi vermemiş gibi dava açtı. Ebru Yaşar tazminat ödemek zorunda kaldı. Kızın hiç bir suçu yoktu. Yukarıda Allah var” dedi.

‘HEPSİ SORU İŞARETİ’

Tatlıses’in ah aldığını belirten Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İbrahim bugün bazı şeyleri yaşadıysa o aldığı ahlardan diye düşünüyorum. Çünkü çok ah aldı. Asena vuruldu. Derya Tuna vuruldu. Kim vurdu, niye vuruldu? Hepsi soru işareti. Ben imada bulunmuyorum ama pek çok konuda alkış aldığı gibi ah da aldı. Onu vuran adamlar geçmişte kendisinin diyalog kurduğu adamlardı. Ne oldu? Kiralık mermiler bir gün kendisine döndü…”

