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Erol Köse geri adım attı! Gülben Ergen'den özür diledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, Seren Serengil'den sonra Erol Köse'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırdı. Erol Köse, çektiği bu video ile Gülben Ergen'den özür diledi

Erol Köse geri adım attı! Gülben Ergen'den özür diledi

Geçen Ekim ayında Erol Köse'nin bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırtan Gülben Ergen, Erol Köse'nin programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, Gülben Ergen'in şikayetini haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi vermişti.

Mahkemenin bu kararı sonrası Erol Köse Instagram hesabında paylaştığı videoda Gülben Ergen'den böyle özür diledi:

"Kartopu çığa dönüşmüştü. Benim de istemsizce olaya dahilim olduğunu gördüğümden Gülben Ergen ve ailesinden özür dilemeyi vicdani bir sorumluluk olarak görüyorum. Hukuki değil, vicdani olarak. Çünkü dönüp baktığımda Gülben Ergen müzik, medya ve ayrıca sosyal sorumluluk projeleriyle başarıya ulaşmıştır. kastını aşan yüklenmelere gidilmiş ve çizgi sanırım bazı noktalarda aşılmıştır. Özür dilemek bir erdemdir.

Savaşların arttığı bir ortamda barışı önce kendi sektörümüzde tahsis etmemiz gerekir"

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Anahtar Kelimeler:
erol köse >>Gülben Ergen

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