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Erol Köse'nin Behzat Ç'li Muharrem İnce göndermesi olay oldu! Yıllar önceki görüntüyü öyle bir ti'ye aldı ki...

23.04.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse'nin paylaşımı olay oldu. 1980'de Zerrin Özer'in 'Seni Seviyorum' albümünde yer alan 'Gönül' şarkısına ilişkin bir görüntüde dans eden adamın Behzat Ç dizisinde sert bir polisi canlandıran Erdal Beşikçioğlu olduğu öne sürüldü. Sosyal medya hesabında bu görüntüye yer veren Erol Köse'nin Muharrem İnce göndermesi takipçilerini şaşırttı.

Erol Köse'nin Behzat Ç'li Muharrem İnce göndermesi olay oldu! Yıllar önceki görüntüyü öyle bir ti'ye aldı ki...

Erol Köse, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Zerrin Özer'in yıllar önce çekilen görüntüsünde yer alan adamın Behzat Ç dizisi ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu olduğu öne sürüldü. Dansçının, şarkının "Uslan artık deli gönül, bak gelip geçiyor ömür. Uslan artık deli divane gönül." kısmında yaptığı dans izleyenleri gülümsetti. Bu görüntüye sosyal medya hesabında yer veren Erol Köse takipçilerini şaşırtan bir not düştü.

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EROL KÖSE'NİN 'MUHARREM İNCE' BENZETMESİ OLAY OLDU

Erol Köse, 'Dansçıya dikiz!' notunu düşerek işaret ettiği paylaşımına şu notu düştü:

"Behzat Ç. okey de Muharrem İnce'nin gençliği de olabilir"

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, mitinginin son bölümünde dans etmesi nedeniyle gündem olmuştu.

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NE OLUMŞTU?

Behzat Ç dizisinin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun yıllar önce Zerrin Özer'in Gönül şarkısında dans ettiği iddiası Twitter'da olay oldu.

TRT için siyah beyaz olarak çekilen görüntülerde yer alan dansçının Erdal Beşikçioğlu olduğu iddia edilse de bu ihtimalin düşük olduğu öne sürüldü.

1970 doğumlu olan Erdal Beşikçioğlu'nun, TRT'nin siyah beyaz günleri dikkate alındığında o dönem en fazla 15 yaşında olabileceği ifade edildi.

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