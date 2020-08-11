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Erol Mütercimler hangi kanalda program yapacak? İşte yeni programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 02:03 | Son Güncelleme

Akademisyen ve yazar Erol Mütercimler’in program yapacağı yeni kanal belli oldu. Mütercimler’in programı, her pazar akşamı saat 21.30’da izleyiciyle buluşacak.

Erol Mütercimler hangi kanalda program yapacak? İşte yeni programı

Akademisyen ve yazar Erol Mütercimler’in program yapacağı yeni kanal belli oldu.

TV100 tarafından yapılan açıklamada, Erol Mütercimler ile Metehan Demir’in her pazar saat 21.30’da ekranlara geleceği duyuruldu. Programın ismi ise 'Sabit Değişken' oldu.


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