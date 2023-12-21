Erşan Kuneri'nin Seyyal'i Nilperi Şahinkaya'dan yıllar sonra gelen itiraf! Kadın sevgilisine asılınca...

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

O SORUYA VERDİĞİ CEVAP SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi.

HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLÜMSETTİ

"Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. Ben o anda durmuştum." diyen ünlü oyuncu, elini beline koydu ve şu ifadeleri kullandı:

"PANRTNERİMDEN BEKLERİM!" DEYİP SON NOKTAYI KOYDU

"Ona, 'Sen benim sevgilimle!' diye uyarı yapmam. Ama kızın gözlerinin içine bakıp ona fixlenmiştim. Burada kız hiç ben yokmuşum gibi davranıyor. Bu en sinir bozucusu. Ama tabii partnerimden beklerim o çizgiyi koymasını."

Ünlü oyuncunun itirafı izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.





