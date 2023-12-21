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  4. Erşan Kuneri'nin Seyyal'i Nilperi Şahinkaya'dan yıllar sonra gelen itiraf! Kadın sevgilisine asılınca...

Erşan Kuneri'nin Seyyal'i Nilperi Şahinkaya'dan yıllar sonra gelen itiraf! Kadın sevgilisine asılınca...

21.12.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Erşan Kuneri dizisinde canlandırdığı Seyyal Par karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bir YouTube programına konuk oldu. "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren ünlü oyuncu, geçmişte başına gelen bir olayı anlattı. O anlar izleyenleri gülümsetti.

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar gibi isimlerle başrolü paylaşan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

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O SORUYA VERDİĞİ CEVAP SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi.

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HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLÜMSETTİ

"Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. Ben o anda durmuştum." diyen ünlü oyuncu, elini beline koydu ve şu ifadeleri kullandı:

"PANRTNERİMDEN BEKLERİM!" DEYİP SON NOKTAYI KOYDU

"Ona, 'Sen benim sevgilimle!' diye uyarı yapmam. Ama kızın gözlerinin içine bakıp ona fixlenmiştim. Burada kız hiç ben yokmuşum gibi davranıyor. Bu en sinir bozucusu. Ama tabii partnerimden beklerim o çizgiyi koymasını."

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Ünlü oyuncunun itirafı izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

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