Ersin Korkut yeni köpeğine alıştı! 'Mess’in yerine onunla vakit geçiriyorum'

Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle elenmek zorunda kalan Ersin Korkut, haftalar sonra Türkiye'ye döndü. Ersin Korkut, çok sevdiği köpeği Mes'in ölümüyle gündem olmuştu.

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, yarışmacı arkadaşları Mert Öcal ve Parviz Abdullayev ile Etiler bir mekandan çıkarken UçanKuş TV’nin objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz aylarda Ersin Korkut köpeği Mess’i kaybetmişti. Köpeğinin ölümüyle yıkılan Korkut’a arkadaşları minik bir jest yapmıştı. Ersin’i biraz olsun teselli edebilmek için Mess’in cinsinden yeni bir köpek hediye etmişlerdi.

Muhabirlerin bu olayı sorması üzerine başarılı oyuncu, “Yapacak bir şey yok. Mess’in yerine onunla vakit geçiriyorum. Evet yeni köpeğime alıştım. O da bana alıştı. Buraya geleceğim diye bırakmıştım, şimdi gidip onu alacağım, eve gideceğiz” dedi.

